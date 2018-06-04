УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Культовый украинский ведущий покинул популярный проект

3.4тЧитать новость на украинском

Популярный украинский ведущий Дмитрий Карпачев, который на протяжении шести лет был ведущим остросоциального проекта "Один за всіх", покидает канал СТБ.

Он начал работать на канале в 2011 году. Являлся экспертом и ведущим всех остросоциальных проектов и семейных реалити телеканала: "Правила життя", "Кохана, ми вбиваємо дітей", "Детектор брехні", "Врятуйте нашу сім’ю", пост-шоу "Дочки-матері", "Вагітна в 16", "Один за всіх". Команда телеканала тепло рассталась с Карпачевым, передает СТБ.

Дмитрий Карпачев

Пресс-служба СТБ

"Я горд тем, что шесть лет был частью такого важного для всей страны проекта и помогал в студии "Один за всіх" добиваться справедливости. Я много отдал этой программе, и теперь хочу все свое время посвятить семье и собственному делу. Я благодарен команде проекта и знаю, что она уже работает над тем, чтобы в новом сезоне вы увидели не менее важные и резонансные истории. И я уверен, что вы примете нового ведущего так же тепло, как когда-то приняли меня", – обратился Дмитрий к телезрителям в финальном выпуске крайнего сезона передачи.

Руководитель творческого объединения, создающего "Один за всіх", Наталья Франчук отмечает, что ее команда очень тепло расстается с Дмитрием и благодарит за сотни выпусков, в которых он помогал героям проекта добиться правды и привлечь виновных к ответственности.

"Один за всіх"

Пресс-служба СТБ

Новости
На украинском ТВ разыгрался громкий скандал: ведущую вынудили уволиться

"Проект "Один за всіх" не задумывался нами как авторский, но, благодаря Диме, он стал важным и для миллионов телезрителей, и для героев программы, которые ехали за справедливостью не просто к нам в студию – они ехали к Карпачеву. Им важно было услышать именно его слова и получить его помощь. От себя лично скажу, что Дима – большой профессионал, и поэтому я уверена, каким бы новым делом он ни занялся, все получится на самом высоком уровне", – комментирует Наталья перемены в проекте.

"Один за всіх"

Пресс-служба СТБ

Несмотря на то, что для телезрителей проект с сегодняшнего дня уходит на летние каникулы, его команда уже активно готовится к осеннему сезону. И обещает совсем скоро объявить, кто станет новым ведущим или ведущей "Один за всіх".

Дмитрий Карпачев

Пресс-служба СТБ

"В новом сезоне мы, как и прежде, ставим перед собой одну цель – освещать самые важные события и поднимать непростые темы. И, думая над кандидатурой нового ведущего или ведущей, ищем того, кто сможет сохранить психологическую глубину проекта, провести серьезный анализ причин и следствий поступков героев, которые проводились в нашей студии все 6 лет. И при этом привнесет новый взгляд на ситуации, с которыми сталкиваются наши герои", – рассказала Наталья Франчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный проект "Дом-2" покинули главный продюсер и ведущая.

Персона
Дмитрий Карпачев
Место
Украина
Объект
телеканал СТБ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги