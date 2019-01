Кто они и что поют? Главное о претендентах на ''Евровидение'' от Украины. Часть 1

В четверг, 10 января, канал СТБ впервые объявил полный список участников Национального отбора претендентов на песенный конкурс "Евровидение-2019". На этот раз в нем заявлены 16 конкурсантов, среди которых встречаются как уже довольно известные имена вроде KAZKA, TAYANNA, LAUD, BAHROMA, так и менее узнаваемые (пока) исполнители и коллективы.

В преддверии отборочных этапов, которые пройдут в Киеве уже 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал), OBOZREVATEL разбил этот список на две части с целью рассказать читателю коротко и главное о тех, кто рвется представлять страну на конкурсе в Израиле. Сам он, кстати, тоже не за горами.

Braii

Braii - свежее имя на украинской сцене, которым назвали себя приятели, объединенные похожими взглядами на мир и музыку. Инициатором создания проекта альтернативного жанра стала певица и сонграйтер, основатель Istok Studio Оксана Брызгалова. Эту идею поддержали гитарист Андрей Шулаков, аранжировщик, саунд-продюсер и звукорежиссер Алексей Кривошеев, бас-гитаристка Инна Рассамаха и барабанщица Анна Птушка-Федюк.

В мае 2018 года Braii выпустили свой дебютный мини-альбом City Of Nothing, который уверенно вошел в список лучших релизов года, летом группа представила его со сцены фестиваля BeLive. В коллекции музыкантов также можно отыскать три полноценных клипа к синглам On The Bottom, Complicated и одноименному City Of Nothing.

У всех участников Braii есть музыкальное образование и опыт работы в различных проектах: Андрей Шулаков играл в группе Magua, Инна Рассамаха сотрудничала с ROZHDEN (Рожденом Ануси) и LAYAH, а Анна Птушка-Федюк является участницей проекта Freedom Jazz.

Freedom jazz

Бойкий джаз/свинг-коллектив Freedom jazz впервые зазвучал в 2008 году. Как и сегодня, в его состав входили исключительно девушки, что примечательно, не менее яркие и энергичные, чем их музыка, навевающая слушателю картины из мюзиклов.

Единственный в Украине женский джаз-бэнд собирали с разных уголков страны, так в состав Freedom-jazz вошли 10 девушек, зазвучали саксофон, труба, клавишные, бас-гитара, ударные и три пленяющих голоса. На сцене Национального отбора участницы коллектива уже пообещали заложить "музыкальную БОМБУ".

KAZKA

Одна из групп-участниц, которая явно не нуждается в представлении. За последнее полугодие хиты KAZKA вроде "Свята", "Плакала", "Дива" оценили миллионы слушателей, в том числе и пользователи стриминговых сервисов за пределами Украины. Дебютный альбом KARMA (вышел в апреле 2018-го) входил в число самых прослушиваемых в сети.

За прошлый год KAZKA успели собрать статуэтки "Открытие года" по версии музыкальной премии YUNA, "Новые имена" премии "Золотая Жар-Птица" и "Прорыв года" по версии M1 Music Awards. В свою очередь, трек группы "Плакала" завоевал звание самой популярной украиноязычной песни, достигнув зарубежных чартов и отметки в 100 млн прослушиваний на YouTube.

Примечательно, что для группы KAZKA это не будет первый Национальный отбор. В прошлом году коллектив уже попытал счастья с песней "Дива", однако не набрала достаточное количество голосов для прохождения в финал.

YUKO

YUKO - модернизированное фольклорное достояние лейбла Ивана Дорна Masterskaya, группа из числа тех, кто на волне тренда успел и сумел искусно возродить этнические мотивы, скрасив их современной электроникой.

Проект, придуманный Юлией Юриной и Стасом Королевым взялся за материалы, которые на протяжении столетий создавала украинская нация, причем взялся настолько смело, что в исполнении неугомонных электронщиков их практически не узнать. Уникальный подход к трендовой тематике позволил YUKO довольно быстро выбиться из числа более кислых проектов и вызвать интерес у публики всего несколькими синглами.

В ноябре 2018-го группа выпустила свой второй студийник DURA?, в работе над которым опиралась на народные лирические и обрядовые песни. В трек-лист альбома также вошла авторская "Sorry".

The Hypnotunez

Судя по всему, Национальный отбор-2019 получится необыкновенно джазовым, к тому же интересным для визуального восприятия. Конкуренцию девушкам из Freedom jazz в этом году составят "грязные крысы джаза", любители бардака и шума The Hypnotunez (так группа прозвала себя на официальной странице в Facebook).

Проект появился в Виннице в 2013 году, тогда его основатель Гера Луидзе начал поиски музыкантов для реализации своих творческих идей. Постоянные изменения в составе не позволяли полноценно развиваться, окончательно сформировать свой образ, пока The Hypnotunez полностью не сформировались как квинтет. Название банды (здесь это слово как никогда приходится кстати) происходит от "hypno-", что в украинском языке соответствует компоненту "гипно-", и "tune" - мелодия, мотив. При этом, уж поверьте, ждать убаюкивающих мелодий от этих ребят не стоит.

Совершенно незнакомой для зрителя группа вряд ли окажется, так как в 2016 году принимала участие в 7 сезоне проекта "Х-фактор", где боролась за победу под крылом вокалистки The Hardkiss Юлии Саниной. Джокеры The Hypnotunez уверенно дошли до прямых эфиров, однако покинули программу в шестом по счету.

LAUD

Еще одним участником, который решил попытать счастья повторно, стал украинский поп-певец и композитор LAUD, 21-летний Владислав Каращук. В прошлом году попытка исполнителя отправиться в Португалию не увенчалась успехом, тем не менее его запомнили, как одного из самых талантливых, смиренных и потенциально успешных участников отборочного этапа.

Музыкой Владислав занимался с пяти лет, вокалом - с семи. Со временем успел отличиться на конкурсах вроде "Крок до зірок", "Чорноморські ігри", еще позже стал гостем фестиваля Alfa Jazz Festival и участником вокального проекта "Голос країни".

По результатам жеребьевки Национального отбора-2018, LAUD выступил в первом полуфинале с песней "Waiting". Певец вышел в финал, однако для победы ему не хватило голосов телезрителей. С того момента Владислав пополнил свою коллекцию синглом "Вигадав" и роликом к нему. Чем парень намерен бороться за голос зрителя на этот раз, узнаем уже вскоре.

TAYANNA

Не в обиду будет сказано, но сегодня певица TAYANNA - жемчужина украинского клипмейкера Алана Бадоева - наиболее известна, как рекордсменка по числу попыток попасть на "Евровидение". Два года подряд, 34-летняя поп-исполнительница Татьяна Решетняк была в шаге от победы, однако возможность представить Украину на конкурсе ускользала от нее, сперва в руки O.Torvald, затем - более харизматичному и "форматному" MELOVIN’у.

Поговаривают, в этом году шансов победить у TAYANNA значительно больше: кто-то уверен, что за третьим разом артистка выдаст нечто колоссальное и превосходящее по размаху "Леля, Леля", кто-то же шутит о магических способностях числа "три".

Тем не менее за прошедший год исполнительнице действительно есть чем похвастаться, в свою коллекцию наград TAYANNA добавила статуэтки "Певица года" и "Клип года" премии "Золотая Жар-птица", а также выпустила довольно успешный сингл "Фантастична жінка", который по количеству прослушиваний на YouTube почти догнал вышеупомянутый хит "Леля" (3,1 млн). Что ж, наверняка это будет интересно.

Brunettes Shoot Blondes

Безусловно, завидев сложное название коллектива, кое-кто решит, что слышит о ребятах впервые. Однако же нет, скорее всего, подзабыли, и здесь стоит вспомнить хит группы Bittersweat и невероятно креативный клип-миллионник к синглу Knock Knock.

Последнее время Brunettes Shoot Blondes существовали без каких-либо контрактов с определенным лейблом, занимались продвижением группы самостоятельно. Ребята также будут знакомы поклонникам "Евровидения", ведь в 2016 году уже принимали участие в Национальном отборе с песней Every Monday. Тогда музыканты прошли в финал отборочного этапа, однако уступили место Джамале.

Как сообщалось ранее, В Украине определили судей Национального отбора на "Евровидение-2019". Состав жюри прошлого года не изменился, в него вошли победительница "Евровидения-2016" Джамала, шоумен, композитор, член жюри шоу "Х-фактор" Андрей Данилко (также участник "Евровидения-2007") и композитор, основатель проекта The Maneken, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов.

22 января организаторы Национального отбора проведут традиционную жеребьевку, которой определят порядок выступлений заявленных артистов в первом и втором полуфиналах.

О второй восьмерке участников Национального отбора читайте вскоре в следующей части материала OBOZREVATEL