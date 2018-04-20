"Коли тиша заговорила": звезды взяли участие в проекте о жестовом языке

Украинские звезды первой величины - Вера Брежнева, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, Ольга Фреймут, Алла Костромичева, Анатолий Анатолич, Юрий Горбунов, Дмитрий Монатик, Андрей Хлывнюк, Александр Шовковский, Елена Кот, Анна Панова, Алексей Суханов и еще 20 известных украинцев приняли участие в съемке, которая имеет популяризировать изучение жестового языка.

Это лишь один из десяти проектов, которые состоятся в рамках инициативы "Коли тиша заговорила", созданной общественной организацией "Відчуй". Масштабная инициатива призвана обратить внимание на проблему глухих людей и тех, кто теряет слух, - а это более миллиона украинцев.

Кроме звездного проекта, уже в этом году появятся детский комикс, образовательные материалы, видеопроект, социальные эксперименты с участием лидеров мнений. Также состоится ежегодный инклюзивный палаточный лагерь, который ОО "Відчуй" устраивает уже пятый год подряд.

"Слух, как правило, исчезает незаметно. Вы просто делаете немного громче телевизор, где-то переспрашиваете, где-то говорите громче, а потом просыпаетесь однажды утром и понимаете, что ваша жизнь изменилась. Я потерял слух в 34 года и два года учился читать по губам, чтобы не потерять связь с миром, чтобы дальше строить карьеру, чтобы приспособиться к обстоятельствам и доказать, что даже без звука ты можешь жить полноценной жизнью. Мы создали всеукраинский проект "Коли тиша заговорила" для того, чтобы привлечь внимание к необходимости проверки слуха миллионов украинский. Это должно быть массовым и обязательным явлением. И для того, чтобы сказать всем неслышащим и тем, кто теряет слух: "Мы вас слышим! Мы вас чувствуем!" - говорит основатель общественной организации "Відчуй" Андрей Пышный.

Андрей Пышный Фото: Женя Мантулин

Звездная съемка длилась более 20 часов. 33 буквы жестового языка, на котором в Украине говорят более 223 тыс. человек показывали 33 известных украинца. Все они делали свой первый шаг в изучении языка жестов на съемочной площадке, но многим тема потери слуха была уже давно знакома.

Анатолий Анатолич Фото: Женя Мантулин

Маша Ефросинина Фото: Женя Мантулин

Юрий Горбунов Фото: Дмитрий Перетрутов

Катя Осадчая Фото: Женя Мантулин

Ольга Фреймут Фото: Женя Мантулин

"Моя бабушка родилась глухой, а дедушка потерял слух во взрослом возрасте, поэтому тема мне очень близка. Я всегда хотел присоединиться к подобного проекта и планирую создать клип жестовый язык, подобный прекрасной работы Sia, которую знает весь мир. Кстати, уже существует видеоинтерпретация моей композиции "кружит", снятая жестовый язык", - рассказал певец Дмитрий Монатик.

Дмитрий Монатик Фото: Женя Мантулин

"В моей жизни был момент, когда я почувствовала, что слух резко ухудшился. Это произошло из-за постоянного использования ушных мониторов во время концертов и выступлений. К счастью, организм смог восстановиться, но с тех пор я очень осторожна", - призналась Вера Брежнева.

Вера Брежнева Фото: Женя Мантулин

"В прошлом сезоне проекта "Топ-модель по-украински" был участник Влад, он - глухой. Тогда эксперты усомнились, может ли модель с нарушениями слуха профессионально работать? Если он не слышит музыки во время показов и не имеет возможности поговорить с фотографами. Хочу сказать, что Влад полностью отрабатывал все, иногда его чувство такта было даже лучше, чем у других участников", - рассказала ведущая и супермодель Алла Костромичева.

Алла Костромичева Фото: Женя Мантулин

Выставка фотопроекта состоится в одной из киевских галерей. Кроме этого, фотографии станут основой образовательных плакатов и материалов, рекламной кампании по популяризации жестового языка, благотворительного календаря и др.

"Відчуй" - общественная организация, основанная Людмилой и Андреем Пышными. С 2011 года систематично занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. За семь лет деятельности организация реализовала более 15 всеукраинских проектов. Среди них: уникальный для Украины инклюзивный лагерь, направленный на социализацию детей с нарушениями слуха, создание креативного пространства "ТАМ" и музыкального класса "Біг Бах" для глухих, цикл уроков о инклюзии для школьников, бесплатные онлайн-курсы жестового языка широкой общественности. Узнать больше о проектах можно здесь.