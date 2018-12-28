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KAZKA перевели свой хит ''Плакала'' на английский: в сети разгорелись споры

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Украинская группа KAZKA, презентовала в сети официальную англоязычную версию своего хита-миллионника "Плакала", которая теперь получила название Cry.

Судя по всему, решение группы было вызвано предстоящими гастролями по Северной Америке. Среди поклонников оно вызвало неоднозначную реакцию, ведь для адаптации трека музыкантам пришлось в корне изменить текст. Песню и видео к ней KAZKA опубликовали на официальном канале в YouTube (слушайте ее ниже).

KAZKA перевели свой хит ''Плакала'' на английский: в сети разгорелись споры

Фото: facebook.com

"Есть какая-то магия в том, что о нашем КРАЙ заговорили в мире благодаря песне "Плакала". Мы решили, что это знак судьбы, который нельзя игнорировать, и превратили "Плакала" в английский CRY. Сегодня мы представляем очень важный для нас трек, который, надеемся, познакомит всю планету, не только с украинской культурой, но и с певческой украинской душой. Встречайте, уже хорошо знакомая, но совершенно новая: KAZKA — CRY", — написали музыканты в Facebook.

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Всего за несколько часов запись собрала свыше 20 тыс. прослушиваний, в комментариях возникли дискуссии. Новая версия хита пришлась по вкусу далеко не всем.

"Бессмыслица. Украиноязычный вариант крутили по многим иностранным радиостанциям и его уже знали многие", "Не знаю зачем перепевать английском трек, который и так порвал чарты, но наверно от комплекса неполноценности производное", "В оригинале значительно лучше звучит", "Класс, но на родном лучше", "Та ну, вы же переписали текст, так не пойдет", "Трек огонь, меньше внимания на критику", — стали спорить в комментариях.

KAZKA перевели свой хит ''Плакала'' на английский: в сети разгорелись споры
KAZKA перевели свой хит ''Плакала'' на английский: в сети разгорелись споры
KAZKA перевели свой хит ''Плакала'' на английский: в сети разгорелись споры
KAZKA перевели свой хит ''Плакала'' на английский: в сети разгорелись споры

В сети музыканты также опубликовали текст песни.

KAZKA перевели свой хит ''Плакала'' на английский: в сети разгорелись споры

Напомним, что трек украинской группы KAZKA "Плакала", который вошел в ее дебютный альбом "Карма", стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала свыше 70 млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов на сегодняшний день.

Ранее в сети появилась информация, будто KAZKA примет участие в российском шоу "Песня года" в Германии, что вызвало возмущение со стороны слушателей. Позже представители группы заявили, что информация оказалась недостоверной, и призвали верить только данным на официальных страницах коллектива в сети.

 

 

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Персона
KAZKA
Место
Украина
Теги
музыкашоу-бизнессоцсетиFacebookYoutube
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Khasyanov Oleg
Khasyanov Oleg
Никому не пришло в голову преводить на англиский Desposito или Шербурские зонтики. Оригинал он и есть оригинал.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Кому вообще интересно это нытье?!
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