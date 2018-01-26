Когда заходит речь о современной российской культуре, мне почему-то вспоминается один забавный и показательный случай.

В самом конце 90-х - начале нулевых у "Штирлица", Вячеслава Тихонова был какой-то юбилей. Он к тому времени уже стал очень пожилым человеком, с сильно пошатнувшимся здоровьем, давно перестал сниматься, жил отшельником на даче и почти не появлялся в Москве. Кто-то из руководителей решил почтить вниманием незаслуженно забытого великого актёра, и ему к юбилею устроили помпезный творческий вечер в Кремле, который подготовил и записывал для дальнейшего показа один из центральных российских телеканалов.

В качестве конферансье вёл представление старый диктор центрального телевидения Балашов, которому в тот момент было не меньше лет, чем Тихонову, они даже внешне стали похожи. Сам же юбиляр чувствовал себя не очень, сидел на кресле и поднимался только чтобы обняться и принять корзину с цветами от выходящих на сцену знаменитых гостей.

В какой-то момент программы творческого вечера Балашов объявил очередного гостя - певца Газманова. Тот бодро выбежал из-за кулис с букетом, обнял стоящего на сцене Балашова, взял микрофон и сказал, обращаясь к нему и не обращая внимание на Тихонова, что-то типа: "Вы с детства мой любимый киноактёр... я помню все ваши роли... и хочу подарить вам свою песню "Есаул"...", и запел. Не понимающий, что происходит, "Штирлиц" наблюдал со своего кресла за этим с каким-то растерянным видом.

Просто была пятница и у Газманова, кроме этого выступления, было ещё несколько в клубах и на корпоративах, всё набегу, у него все рамсы перепутались и он так жидко оконфузился перед Тихоновым и полным кремлёвским залом. Вот и весь культур-мультур.