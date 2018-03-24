"Страшнее гайдамаков": украинский рок-музыкант рассказал правду о ненависти Польши

Антиукраинские настроения в Польше подогреваются правящей партией и не поддерживаются половиной общества.

Об этом эфире ObozTV заявил фронтмен группы "Гайдамаки" Александр Ярмола.

"То, что мы видим – это картинка в медиа. Ее накачивает определенная политическая сила в Польше, которая пришла к власти. Если кто-то интересуется, ездит в Польшу и общается там с людьми, то знает, что это нельзя назвать голосом Польши. Эту политику правительства не поддерживает ровно половина поляков. Образованная часть польского народа не поддерживает этого. Просто все СМИ накачивают такую истерию. Все не так плохо", - подчеркнул он.

Также музыкант рассказал, как поляки реагируют на название их группы во время гастролей в Польше.

"У них пока есть страшилки более серьезные, чем гайдамаки. Они по очереди идут от недавнего прошлого и понемногу углубляются. Сначала их очень пугала УПА и Бандера, потом дошли до Хмельницкого, а потом какой-то глупый закон приняли, и Европа включила санкции. Им сейчас не до этого. Думаю, они не скоро начнут снова расследовать это зло польско-украинских отношений", - добавил Ярмола.

Как сообщал "Обозреватель", 1 марта в Польше вступил в силу так называемый "антибандеровский" скандальный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и обвинения поляков в причастности к преступлениям Третьего рейха и Холокосту.

В свою очередь, в украинском МИД отметили, что своим законом о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии Польша пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".

Ранее, Польша обвинила украинцев в массовом убийстве.