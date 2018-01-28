"Голос країни-8": молодой певец довел судей до слез историей об умершей матери

Участник вокального шоу "Голос країни-8" Никита Трондин, который ранее выступал во втором сезоне телепроекта "Голос. Діти", довел всех судей до слез грустной историей о своей маме (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Видеоролик с его выступлением был опубликован на YouTube-канале проекта.

Никита Трондин YouTube

17-летний Никита исполнил песню "Love song" известной певицы Adele, чем расположил к себе сразу двух судей: Потапа и Сергея Бабкина. После своего выступления парень отметил, что свое чувственное выступление посвящает умершей матери.

Слушая грустную историю о том, что мать Никиты умерла от рака, вместе с парнем плакали все судьи. Звездные члены жюри также выразили слова поддержки молодому певцу.

Свое участие в проекте парень продолжит в команде Потапа.

Как сообщал "Обозреватель", ранее участник шоу "Голос країни" Дмитрий Самко покорил судей роковым исполнением песни Тины Кароль "Перечекати". Певец развернул к себе всех четверых судей.