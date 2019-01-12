''До Седоковой, как до Луны'': Глюкоза в прозрачном платье без белья спровоцировала споры в сети

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) спровоцировала жаркие споры среди своих поклонников из-за откровенного фото, на котором она изображена полуобнаженной.

Так, звезда 2000-х позировала на камеру в прозрачном платье, которое надела на голое тело. Пикантный снимок артистка разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Не желая меняться, ты угасаешь", – загадочно подписала фотографию Ионова.

Ее фолловеры активно отреагировали на публикацию, однако их мнения разделились. Многие фаны восхитились фигурой и красотой звезды, в то же время другие подчеркнули, что Ионова просто "выпрашивает комплименты", а ее внешность не имеет никаких особенностей.

"Какая красивая! Вы такая классная, простая и мудрая!" – восхитилась часть подписчиков Натальи.

"Комплименты выпрашиваешь? Больше нечего показывать? До Семенович и Седоковой – как до луны", – возмутились другие фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Глюкоза попала под шквал критики из-за неоднозначных слов касательно брака.

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