''Дала показания'': известная актриса снялась без белья для мужского журнала

Российская актриса Татьяна Бабенкова снялась для февральского номера мужского журнала Maxim.

Звезда появилась на обложке нового номера, чем и похвасталась в Instagrаm редакция международного глянца для представителей сильного пола.

В ведомстве уточнили, что в этот раз на страницах журнала также появилась российская актриса Анна Глаубэ (Колобаева).

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"Татьяна Бабенкова в февральском Maxim! А еще там есть календарь! Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" дала нам свои показания! А еще Франция, как быть донором, календарь, цензура, прекрасная Анна Глаубэ и многое другое", – сказано в описании под снимком.

Стоит отметить, что Бабенкова снялась без белья на обложку. Судя по фото, звезда накинула жакет на голое тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский глянец для мужчин Maxim представил рейтинг "100 самых красивых женщин страны". Так, в него попали сразу несколько известных украинок, из-за чего разгорелся скандал.

Среди претенденток на премию от Maxim оказались такие украинские певицы как Даша Астафьева, Светлана Лобода и Эрика Герцег.

В декабре журнал в очередной раз присвоил себе украинскую звезду – голливудскую актрису Ольгу Куриленко.

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