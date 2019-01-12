''Дала показания'': известная актриса снялась без белья для мужского журнала

Российская актриса Татьяна Бабенкова снялась для февральского номера мужского журнала Maxim.
Звезда появилась на обложке нового номера, чем и похвасталась в Instagrаm редакция международного глянца для представителей сильного пола.
В ведомстве уточнили, что в этот раз на страницах журнала также появилась российская актриса Анна Глаубэ (Колобаева).
"Татьяна Бабенкова в февральском Maxim! А еще там есть календарь! Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" дала нам свои показания! А еще Франция, как быть донором, календарь, цензура, прекрасная Анна Глаубэ и многое другое", – сказано в описании под снимком.
Стоит отметить, что Бабенкова снялась без белья на обложку. Судя по фото, звезда накинула жакет на голое тело.
Да это же новый номер журнала! Татьяна Бабенкова (@tanyababenkova) в февральском MAXIM! А еще там есть КАЛЕНДАРЬ! Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" дала нам свои показания! А еще Франция, как быть донором, календарь, цензура, прекрасная Анна Глаубэ (@anna_glaube), календарь и многое другое! Про календарь говорили? Подробнее по ссылке в профиле. Торопись, пока все не раскупили!
Как сообщал OBOZREVATEL, российский глянец для мужчин Maxim представил рейтинг "100 самых красивых женщин страны". Так, в него попали сразу несколько известных украинок, из-за чего разгорелся скандал.
Среди претенденток на премию от Maxim оказались такие украинские певицы как Даша Астафьева, Светлана Лобода и Эрика Герцег.
В декабре журнал в очередной раз присвоил себе украинскую звезду – голливудскую актрису Ольгу Куриленко.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram