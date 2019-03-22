"Было страшно": как прошло самое экстремальное свидание на шоу "Холостяк-9"

В третьем выпуске шоу "Холостяк-9" состоялось экстремальное свидание главного героя Никиты Добрынина с участницей Викой.

Девушка еще при первой встрече пригласила его увидеть ее мир, потому привела на аэродром и подарила полет. OBOZREVATEL внимательно следил за развитием событий.

Вика очень переживала из-за первого впечатления, произведенного на Никиту. Она указала Добрынину место, куда ему нужно было добраться. Девушка под дождем ждала его на аэродроме возле самолета, потому что хотела познакомить его со своим миром.

"Мы сегодня будем парить в облаках", – предупредила Вика главного героя, пояснив, что работает уже несколько лет стюардессой, а небо – это ее страсть.

Добрынин отдал ей свою куртку, потому что было прохладно. Он объяснил, что сам не замерзнет, потому что "парень северный". В итоге они взлетели, и это свидание произвело неизгладимое впечатление на Холостяка.

"Это было страшно. Казалось, что мы падали. Пилот выходил на виражи, взлеты и посадки, крылья становились поперек. Мы держались за руки. В полете меня разрывало от эмоций", – признался Добрынин.

Он заявил, что надолго запомнит свидание, потому что такие сюрпризы в жизни ему мало кто делал. У него есть мечта – получить сертификат пилота.

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