"Без трусов": Тодоренко сделала интимное признание о своей свадьбе

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая в октябре 2018 года расписалась с российским певцом Владом Топаловым, сделала странное признание о своей свадьбе.
Так, семья Тодоренко-Топалов планирует отметить пышное торжество в июле 2019-го, Регина активно готовится к празднику, в частности, работает над образом. На личной странице в Instagram Тодоренко отметила, что "готова ити под венец без белья".
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Гордон
"Волнуетесь? Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история. Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них!" – посмеялась Регина.
#подготовкаКСвадьбе Волнуетесь? Я тоже немножко ) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты(@kovlyasha тебя не хватало)😘. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов 😆, но это не проблема, я могу и без них 😁. Кстати, хотела у вас спросить , стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно? Если интересно, мое платьице в горошек из @pe_for_girls ❤️ Спасибо тебе, @yanafisti , что помогаешь создавать невероятные образы для моих подружек🙏🏻 Сегодня я задумалась о том, какое количество людей работает над организацией нашей свадьбы 👰🙈🙈🙈во главе с нашей @alina_topalova (@ace_events ) .... мама дорогая, такое ощущение, что мы готовим целый спектакль , который отправится в мировое турне) Скоро вы все увидите и узнаете! Уж очень хочется с вами поделиться ❤️ #регинатодоренко #владтопалов #СемейныебудниТТ #свадьбаТТ
В комментария под ее постом в сети многие поклонники поддержали звезду, отметив, что у нее будет "королевская свадьба". Другие же упрекнули ее в том, что устраивать такое мероприятие после того, как расписалась с мужем и родила ему ребенка – странно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в октябре 2018 года. Пара расписалась в Москве.
5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
В июле 2019 года они планируют пышно отпраздновать свадьбу в Италии.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.