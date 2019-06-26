"Без трусов": Тодоренко сделала интимное признание о своей свадьбе

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая в октябре 2018 года расписалась с российским певцом Владом Топаловым, сделала странное признание о своей свадьбе.

Так, семья Тодоренко-Топалов планирует отметить пышное торжество в июле 2019-го, Регина активно готовится к празднику, в частности, работает над образом. На личной странице в Instagram Тодоренко отметила, что "готова ити под венец без белья".

Регина Тодоренко и Влад Топалов Гордон

"Волнуетесь? Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история. Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них!" – посмеялась Регина.

В комментария под ее постом в сети многие поклонники поддержали звезду, отметив, что у нее будет "королевская свадьба". Другие же упрекнули ее в том, что устраивать такое мероприятие после того, как расписалась с мужем и родила ему ребенка – странно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в октябре 2018 года. Пара расписалась в Москве.

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В июле 2019 года они планируют пышно отпраздновать свадьбу в Италии.

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