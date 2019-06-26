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"Без трусов": Тодоренко сделала интимное признание о своей свадьбе

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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая в октябре 2018 года расписалась с российским певцом Владом Топаловым, сделала странное признание о своей свадьбе.

Так, семья Тодоренко-Топалов планирует отметить пышное торжество в июле 2019-го, Регина активно готовится к празднику, в частности, работает над образом. На личной странице в Instagram Тодоренко отметила, что "готова ити под венец без белья".

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Гордон

"Волнуетесь? Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история. Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них!" – посмеялась Регина.

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#подготовкаКСвадьбе Волнуетесь? Я тоже немножко ) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты(@kovlyasha тебя не хватало)😘. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов 😆, но это не проблема, я могу и без них 😁. Кстати, хотела у вас спросить , стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно? Если интересно, мое платьице в горошек из @pe_for_girls ❤️ Спасибо тебе, @yanafisti , что помогаешь создавать невероятные образы для моих подружек🙏🏻 Сегодня я задумалась о том, какое количество людей работает над организацией нашей свадьбы 👰🙈🙈🙈во главе с нашей @alina_topalova (@ace_events ) .... мама дорогая, такое ощущение, что мы готовим целый спектакль , который отправится в мировое турне) Скоро вы все увидите и узнаете! Уж очень хочется с вами поделиться ❤️ #регинатодоренко #владтопалов #СемейныебудниТТ #свадьбаТТ

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

В комментария под ее постом в сети многие поклонники поддержали звезду, отметив, что у нее будет "королевская свадьба". Другие же упрекнули ее в том, что устраивать такое мероприятие после того, как расписалась с мужем и родила ему ребенка – странно.

"Без трусов": Тодоренко сделала интимное признание о своей свадьбе

"Без трусов": Тодоренко сделала интимное признание о своей свадьбе

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Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Теги
шоу-бизнесНовости Россиисвадьба
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