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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Хочеш"

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Украинская рок-группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" существует с 1999 года, но массовый слушатель узнал о ребятах после шоу Х-фактор.

Песня "Хочеш" о любви, а клип на композицию рассказывает сложную историю отношений, в которой переплетаются мечты и реальность.

Как отмечают критики, музыканты остаются верны себе, не прекращают экспериментировать и не признают никаких лимитов в формате или стиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в репертуаре группы есть песни на украинском, а также английском и русском языках. Больше музыки можно послушать на Radio.Обозреватель.

Персона
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
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