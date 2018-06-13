Анджелина Джоли может потерять детей, если не наладит отношения с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли рискует потерять право основной опеки над своими шестью детьми, сообщает People.

Согласно судебным документам, попавшим в СМИ, это может произойти, если Джоли не предпримет шаги для улучшения отношений с Брэдом Питом. "Чрезвычайно важно, чтобы у детей пары были крепкие отношения как с матерью, так и с отцом", - говорится в документах.

Анджелина старается изолировать бывшего мужа от детей. Теперь судья, занимавшийся бракоразводным процессом пары, решил вмешаться в процесс.

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Там же озвучено и прямое руководство к тому, как эти отношения наладить: расписание летних визитов к матери и отцу во время съемок нового фильма Джоли "Малефисента 2" в Лондоне, требование предоставить Питту доступ к телефонам детей и возможность звонить им в любое время; запрет на чтение сообщений и подслушивание звонков со стороны уже самой Анджелины.

Единственный из шести детей пары, кто будет сам решать, как именно ему общаться с отцом, - это 16-летний Мэддокс.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут прийти к соглашению в вопросах об опеке над детьми, а пока они не решат эту проблему, развод оформлен не будет.