Twenty One Pilots взорвали киевский ''Дворец спорта'': как это было

Окончания января ждали многие: кто-то из-за своеобразного финала "самого сурового зимнего месяца", а вот украинские меломаны считали дни до одного из самых ожидаемых концертов 2019 года. Хотя, чего греха таить, для большинства он так и останется топовым музыкальным событием года в Украине. Так, в среду, 30 января киевский "Дворец спорта" буквально взорвал харизматичный дуэт из США Twenty One Pilots. Подробно о том, как прошел концерт — читайте в материале OBOZREVATEL (смотрите видео в конце страницы).

Участники бэнда — 30-летние Тайлер Джозеф и Джош Дан — напомнили героев из всеми любимых, старых-добрых американских комедий. Непринужденное поведение на сцене, теплое общение с публикой и простой, но до боли знакомый, свободный, или даже "хулиганский" стиль в одежде — все это навеяло некую ностальгию, от чего в зале было невероятно тепло и как-то по-семейному уютно. Но обо всем по порядку.

Еще только подходя к зданию "Дворца спорта", четко ощутила, что меня буквально накрывает волна праздничного настроения. Многотысячная толпа людей, казалось, готовится к чему-то грандиозному. Сразу было понятно, что на площади собрались истинные фанаты: помимо аксессуаров и одежды с символикой Twenty One Pilots, многие поклонники дуэта украсили свои "прикиды" кусками ярко-желтого скотча — незатейливым символом альбома Trench, который ребята презентовали в Киеве в рамках своего тура Bandito.

К слову, некоторые из присутствующих начали занимать очередь перед входом еще в 4 утра (концерт же начинался в 20.00). Они стойко ждали встречи с музыкантами почти 16 часов под холодным дождем, напевая строчки из популярных песен "Пилотов". Уверена, их ожидания оправданы сполна.

Войдя в зал под зажигательные биты, я поняла: становится очень жарко. И дело не в температурных показателях. Парни появились очень феерично: на сцене стояла горящая (в буквальном смысле) машина, на крыше которой приветствовал публику Тайлер.

Далее, признаюсь честно, все было как в тумане. Музыканты появлялись в самых разных местах зала: и между секторами, и посреди фан-зон, и даже наверху металлической конструкции, находящейся за пультом звукорежиссера. (Лично я, когда я увидела, как на высокий железный столб карабкается фронтмен Twenty One Pilots, буквально потеряла дар речи. Но это длилось недолго: спустя несколько секунд я уже кричала от восторга, отчетливо ощущая, как по коже бегут мурашки. Хотя нет, по ощущениям это были огромные муравьи).

До сих пор осталось непонятно, как парням удавалось передвигаться в многотысячной орущей от радости толпе с такой феноменальной скоростью. Хотя, не только этим они отличились: свои образы они также меняли очень неожиданно. Помимо "бандитских прикидов" (балаклавы, банданы на лицах и т.д.), артисты представали в ярких пляжных рубашках, в костюмах скелетов, в образах американских подростков и даже без одежды. Частично конечно ("а жаль", — наверняка подумали многие девушки).

Отдельно хочется рассказать и о шоу, которое обеспечила команда Twenty One Pilots свместно с организаторами. Во-первых, трек-лист был настолько продуман, что народ успевал и потанцевать, и попрыгать, и просто молча послушать чувственный тандем клавиш и проникающего в каждую клетку вокала. Все треки сопровождались невероятным видеорядом и световым оформлением. Остроты ощущениям добавляли внезапно возникающие паровые "фонтаны", взрывающиеся пушки с конфетти и другие эффекты. Поверьте, это надо было видеть!

Ну и, естественно, как и полагается на масштабных концертах современных исполнителей (в особенности зарубежных), в толпу летели барабанные палочки, подзадоривающие фразы от музыкантов, слова благодарности и трогающее до глубины души "Привіт, Київ! Дякуємо, що прийшли!" на украинском языке.

В целом, концерт Twenty One Pilots — невероятное шоу, которое станет точно одним из самых ярких в 2019 году (если не самым ярким). Целостная картина, состоящая из огромного количества деталей, стоит перед глазами до сих пор. Интересная, красочная, разнообразная, с двумя нереально привлекательными героями в самом центре. Выше всяких похвал!

Ребята из Twenty One Pilots совершили нечто нереальное: они безоговорочно подкупили своей искренностью, сразили наповал драйвом и, стоит отметить, на протяжении всего концерта у меня было чувство, что пришла на выступление к своим старым друзьям, которых не видела лет сто (ну, может чуточку меньше).

Действительно, образ милых бандитов, который воссоздали Тайлер и Джош в рамках тура с "говорящим" названием Bandito, полностью оправдан. Как сказала моя подруга: "Пилоты" действительно совершили несколько преступлений: во-первых, они украли наши сердца, во-вторых, так редко прилетают в Украину". И правда, мое сердце разорвалось на несколько частей: одна осталась там, в огромном зале "Дворца спорта", и, как минимум, еще одна, улетит с ребятами в США.

На выходе из зала обратила внимание еще на одну любопытную деталь: многие девушки в толпе стояли со слезами на глазах. "Вот это фанаты!" — подумала я, тайком вытирая свое заплаканное лицо. Но это были исключительно слезы радости. В таких случаях совершенно не имеет значения ни возраст, ни пол, ни любые другие характеристики человека. Главное — ты счастлив, и останешься в этом состоянии эйфории еще надолго, покуда будут греть воспоминания о концерте. А сохранить их помогут сотни фото и видео на смартфоне, браслет-пропуск, который я, наверное, никогда не выброшу, и, конечно же, этот материал.

P. S. Если бы я могла обратиться к Тайлеру и Джошу лично, я бы сказала следующее: "Ребята, вы невероятно крутые! Но я не успела с вами пообщаться, не успела сфотографироваться (точнее сделать миллион селфи) и не успела сказать "спасибо". Исходя из этого, вы просто обязанны приехать к нам еще раз. А лучше еще много раз!". Говорят, мысли имеют свойство материализоваться, поэтому рискну написать здесь: "Спасибо вам, от души! Ждем в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, Twenty One Pilots летом 2018 года уже побывали в столице Украины, где отсняли клип к композиции "Nico And The Niners".

