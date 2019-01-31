''Настоящая украинка'': соблазнительная Никитюк восхитила снимками с элитного курорта

Украинская телезвезда, ведущая и блогер Леся Никитюк порадовала поклонников новыми снимками с отдыха на Мальдивах.

Она рассказала в Instagram, что кроме приятного времяпрепровождения на пляже еще и занимается общественно полезными делами.

"Всем кто завидует, что я на Мальдивах! Я была там по приглашению "Мальдивского садового хозяйства Мальдивские ростки". Скоро ждите фоток, где я в Польше на клубнике. В отеле можно посадить пальму и назвать ее по собственному желанию. Я так и сделала. Если кто-то из вас прилетит туда, жду фото с пальмой. И не забудьте полить", – подписала она под снимками.

Поклонники похвалили обворожительную Никитюк в леопардовом парео за трудолюбие, отметив, что она является истинной украинкой.

"Чудесно! Вы – истинная украинка", "Непревзойденная", "На вас надо ровняться и брать пример", "Леся! Вы умница и красавица", – написали фоловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк посетила ресторан под водой на Мальдивах, где засветила перед публикой кольцо, которое напоминает обручальное.

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