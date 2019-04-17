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"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади

1.7тЧитать материал на украинском

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным снимком.

Звезда продемонстрировала свой "коронный" вид сзади, поделившись соответствующим фото с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

"Когда на премии Нello тебя очень заинтересовали хинкальки, и по тебе это видно. Вы часто спрашиваете меня – как есть и не толстеть. Ответ – никак. Толстеть и радоваться. И встретить мужчину в 2 раза больше тебя, который полюбит со всеми твоими хачапури. Пора бы мне остановиться. Я вот обещаю вам взяться до майских (праздников. – Ред.) за ум и больше по ночам не есть", – подписала Седокова.

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Мнения поклонников в комментариях разделились. Некоторые фолловеры посоветовали Седоковой меньше есть, чтобы "гордость" певицы, которую она постоянно выставляет на фото, на разрослась.

Когда на премии @hello__ru тебя очень заинтересовали хинкальки и по тебе это видно 😂 Вы часто спрашиваете меня - как есть и не толстеть. Ответ - Никак. Толстеть и радоваться 🤣 И встретить мужчину в 2 раза тебя больше и такого, который полюбит тебя со всеми твоими хачапури ))) Ну а если серьёзно, то пора бы мне остановиться. Я вот обещаю вам, взяться до майских за ум и больше по ночам не есть. Как у вас с планами на майские? Может мне дадите пару советов?

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Вызывающе", "Ужас", "У вас ноги и попа располнели. Кушайте меньше", "Смотрите, чтобы попа не разрослась на километры", "С такой ж... только хинкали и хачапури в самый раз", – написали пользователи.

"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади
"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади
"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади
"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади
"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади

Многие на откровения певицы ответили, что ей вовсе не нужно худеть, потому что фигура выглядит женственно.

"Худеть не надо! Самый сок", "Вы прекрасная, красивая, женственная, не нужно вам худеть", "Вот тоже "вид сзади" – ну можешь же красиво и не пошло", "Мне очень нравится ваша фигура", – отметили поклонники.

"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади
"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади
"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади
"Меньше есть надо": Седокова вызвала споры в сети видом сзади

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику из-за пошлого ролика, где она обнаженная позирует с мужчиной.

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Персона
Анна Седокова
Теги
шоу-бизнесКрасота
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