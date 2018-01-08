"Марш в окопы, рванина!" "Интер" показал новый "сепаратистский" концерт

Украинский телеканал "Интер", который в новогоднюю ночь-2018 устроил огонек с российскими звездами и украинскими артистами-"перебежчиками", на Рождество опять отличился аналогичным концертом.

Так, вечером 7 января в эфире шли "Рождественские встречи с Аллой Пугачевой".

Для выступления в новогоднюю ночь были приглашены украинские исполнители, которые известны своей пророссийской ориентацией. В их числе - Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий.

Украинских пользователей взбесили такие "танцы на костях". "Марш в окопы, рванина!", "А кто-то на Донбассе вас защищает", "Позор!" - пишут они.

Как сообщал "Обозреватель", в прошлые годы вокруг телеканала "Интер" уже возникали громкие скандалы из-за показа в новогоднюю ночь передачи "Голубой огонёк" с представителями российской попсы и "пособниками оккупантов".

Секретарь СНБО Александр Турчинов требовал рассмотреть вопрос о лишении "Интера" лицензии на вещание.