Kishe снял новый "НЕРЕАЛЬНЫЙ" клип за 48 часов

В то время, как большая часть украинского шоу-бизнеса проводила Новогодние и Рождественские каникулы, Kishe и его команда плодотворно трудились над созданием нового музыкального видеоклипа на песню "НЕРЕАЛЬНАЯ".

Фото: Пресс-служба

Это восьмая видеоработа артиста как режиссёра и продюсера съёмки, а также для его новоиспеченного продакшн, с космическим названием "Лунные кратеры".

В творческом тандеме с режиссёром и оператором-постановщиком Александром Швецом (младшим) Kishe создает уже не одну работу.

Фото: Пресс-служба

"Песня “Нереальная” очень лёгкая и танцевальная. Это обращение к нашим НЕРЕАЛЬНЫМ женщинам, девушкам. Мы очень хотели снять красивый клип, несложный по восприятию, сочный по цветам и стильный по образам, развлекательный; такой глянцевый, как журнал о моде. Мне кажется, у нас получилось.", отметил Kishe.

Фото: Пресс-служба

Каким вышел клип, первыми смогут оценить зрители, которые прийдут на мой сольный концерт 25 февраля в Кариббиан концерт холл. Не обошлось и без трудностей, так как съёмочный процесс - это недели, а то и месяц кропотливых подготовок, планирований и организации. Нам пришлось 5 раз переносить съёмку из-за различных причин, начиная от графиков всех задействованных людей и до технических моментов. А один из переносов произошел из-за того, что героиня перепутала даты и улетела за границу в предполагаемые дни съёмок ))) Но, не смотря ни на что, мы это сделали, хотя и пришлось снимать 48 часов практически без остановок, выделяя только пару часов на сон.

Фото: Пресс-служба

Клип “НЕРЕАЛЬНАЯ” стильный и сексуальный. В нём всё просто и очень понятно, модно и со вкусом!

Хочешь увидеть первым приходи 25 февраля в Кариббиан концерт хол!!

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