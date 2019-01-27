''Какая страшная'': родившую Тодоренко жестко разнесли за фото с Топаловым

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, попала под шквал критики за новое совместное фото с мужем, российским певцом Владом Топаловым.

В Instagram Тодоренко опубликовала селфи, которое, по мнению ее подписчиков, получилось весьма неудачным. На украинку свалилось много гневных комментариев.

"Какая страшная тут", "Регина страшная стала, а Влад на дворовую собаку похож", "Какое страшное фото", "Я думала, это антифанклуб какой-нибудь такой кошмар выставил", "Фотография неудачная, особенно плохо вышла Регина", — пишут в сети.

Однако многие поклонники все же стали на защиту ведущей: "Красотулька", "Прекрасная мама, красивая и позитивная!" "Шикарная пара! Будьте счастливы!" "Очень милая и красивая пара".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко вызвала ажиотаж в сети из-за того, что опубликовала пикантный снимок. Пользователи заявляли, что ведущая похорошела после родов.

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