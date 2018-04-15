Как менялась Алла Пугачева: фото певицы разных лет

Сегодня, 15 апреля, легендарной певице Алле Пугачевой исполняется 69 лет.
Пугачева родилась в Москве в 1949 году и уже в 1954 году впервые вышла на сцену. На сегодняшний день в ее репертуаре более 500 песен на разных языках, а общий тираж альбомов превысил 250 млн экземпляров, сообщает "Обозреватель".
У Примадонны советской и российской эстрады была бурная личная жизнь. Она пять раз выходила замуж. От первого брака с Миколасом Орбакасом у нее родилась дочь Кристина, которая также стала певицей. В последние годы она проживает в браке с артистом Максимом Галкиным, который моложе ее на 27 лет. В этом браке у нее двое детей — близнецы Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать.
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ТАСС
ТАСС
ТАСС
Как сообщал "Обозреватель", Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сделала тревожное заявление о состоянии здоровья. Она призналась своим поклонникам, что из-за солидного возраста чувствует себя довольно плохо: ее организм постоянно "дает сбои".