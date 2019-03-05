И дома "госпожа": всплыли пикантные детали о семейной жизни MARUV

Певица MARUV, которая победила в финале Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019, исполняет роль "госпожи" не только на сцене.

Как сообщает "Экспресс.газета", об этом говорят знакомые из близкого окружения Анны Корсун и ее жениха Александра, с которым артистка познакомилась еще в институте.

Уточняется, что она училась в Харьковском политехническом институте, где начала петь и создала свою первую группу The Pringlez. Пиар-менеджером коллектива стал Александр Корсун, который закончил тот же вуз.

instagram@maruvofficial

Знакомство пары состоялось в караоке-клубе, где Анна подрабатывала вокалисткой, после чего закрутился бурный роман. Девичьей фамилией Попелюх она перестала пользоваться после того, как съехалась с мужчиной.

Группа The Pringlez переехала из Харькова в Киев два года назад, где кардинально поменяла имидж. В результате появился проект Maruv, а Александр продолжил заниматься пиаром возлюбленной. При чем его не смущает, что Анна выступает и снимается в клипах почти голой. Такого же мнения придерживается бабушка певицы.

"Что такого? С*си красивые. Пусть показывает", – ответила женщина на вопрос журналистов, не стыдно ли ей за внучку.

Любовь к садомазо в виде латексных костюмов, ошейников и кляпов Корсун не считает аморальной, поясняя это тем, что грань находится в голове у каждого.

"Я ничего не делаю из того, что было позволено Мадонне 30 лет назад. Грань между распущенностью и эротизмом тонка, она в голове каждого отдельного человека", – отметила певица.

instagram@maruvofficial

instagram@maruvofficial

instagram@maruvofficial

instagram@maruvofficial

instagram@maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL:

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