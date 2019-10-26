'Х-Фактор': онлайн все подробности седьмого выпуска 10 сезона

В субботу, 26 октября, в эфире телеканала СТБ стартовал седьмой выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором еще одна группа музыкантов попытается впечатлить звездных судей.

OBOZREVATEL будет следить за ходом событий. Традиционно в первых выпусках участники из различных городов проходят кастинги. Те, кто получает одобрение судей, попадают в их команду. Все видео выступлений будут в нашем материале.

В этом году постоянными судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк и Оля Полякова.

Первый состав жюри 26 октября: Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и Алессандро Сафина.

Первым вышел Александр Яременко, который работает на свадьбах. Мужчина выступил с песней Олега Винника, из-за чего Каменских и Полякова пустились в пляс. Данилко сказал свое "да", отметив, что ему очень нравятся добрые, а не наглые участники. Александр получил два "нет" от Каменских и Сафина из-за того, что ему нужно поработать над вокалом.

Вторым номером вышла группа Vinok. Участники живут в Украине, хотя вокалистка приехала из Америки. Музыканты презентовали собственную песню. Рок-н-ролльная композиция сразу же "разбудила" Данилко и Сафина. Выступление вызвало овации. Все "да" от жюри и тренировочный лагерь.

Напомним, что на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шестом кастинге в качестве члена жюри пригласили Нино Катамадзе.

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