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"Готов! Что делать?" Муж Тодоренко решил "подзаработать" в сети

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Российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов рассмешил поклонников в сети.

Так, его звездная жена показала в Instagram шутливую переписку, в которой ее супруг интересуется возможностью заработка в сети.

Одна из пользователей разместила сообщение о том, что она, будучи сама дома с ребенком, умудряется неплохо зарабатывать с помощью смартфона и предлагает подписчикам присоединиться.

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Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Топалов тут же отреагировал и пошутил: "Я тоже дома. С ребенком. Готов! Что делать?".

"Готов! Что делать?" Муж Тодоренко решил "подзаработать" в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов дали первое интервью после свадьбы.

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Украина
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