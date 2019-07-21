"Готов! Что делать?" Муж Тодоренко решил "подзаработать" в сети

Российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов рассмешил поклонников в сети.

Так, его звездная жена показала в Instagram шутливую переписку, в которой ее супруг интересуется возможностью заработка в сети.

Одна из пользователей разместила сообщение о том, что она, будучи сама дома с ребенком, умудряется неплохо зарабатывать с помощью смартфона и предлагает подписчикам присоединиться.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Топалов тут же отреагировал и пошутил: "Я тоже дома. С ребенком. Готов! Что делать?".

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов дали первое интервью после свадьбы.

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