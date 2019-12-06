Выходит замуж? Вокруг Могилевской разгорелся ажиотаж

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская намекнула, что находится в статусе невесты.

По данным издания Viva, в недавних интервью звезда говорила, что счастлива в новых отношениях, которые стали серьезными.

Наталья Могилевская instagram/nataliya_mogilevskaya

"Сегодняшний мой номер на песню "Покохала" о том, что любовь – это стихия. Такая же невероятная и необъятная, как океан. А когда океан разольется, вокруг будут женихи. Ведь единственное время женщины, когда она законно имеет право разглядывать других мужчин – это состояние невесты. До этого нельзя – еще рано, а после этого уже поздно – ты замужем", – рассказала Могилевская в интервью "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина".

Наталья Могилевская и Влад Коцюба Viva

В сети заподозрили, что избранником артистки стал ландшафтный дизайнер и музыкант Влад Кацюба, который часто мелькает в ее сторис. Более того, он стал главным героем в клипе на песню "Покохала".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Могилевская сделала откровенное заявление о своей личной жизни. Артистка заявила, что влюбленна и состоит в отношениях.

"Я влюбленна. Однако пока мне нечего больше сказать. Во-первых, потому что счастье любит тишину. А во-вторых, отношения должны вызреть. То, что нам всем кажется только когда мы познакомились... нам много чего кажется", – говорила Могилевская.

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