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7 декабря • обновлено в 12:50
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Возлюбленную Ди Каприо заподозрили в беременности: как выглядит красавица

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Поклонники заподозрили возлюбленную голливудского актера Леонардо Ди Каприо Камилу Морроне в беременности.

Поводом для слухов послужило приталенное платье свободного кроя, из-за которого пытливые взгляды фанатов увидели якобы округлившийся живот, передает "Дни.ру".

Ди Каприо и Морроне

Ди Каприо и Морроне

instagram /redcarpetmood

Камила и Леонардо решили никак не комментировать подозрения поклонников. В откровенном платье с очень глубоким декольте Морроне присутствовала на премьере фильма. Звезда решила отказаться от украшений и дополнила образ аккуратной прической.

Камилу Морроне заподозрили в беременности

Камилу Морроне заподозрили в беременности

instagram/acutecamila

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Ранее модель в интервью изданию Los Angeles Times выразила обеспокоенность по поводу того, что в СМИ постоянно обсуждается разница в возрасте с возлюбленным.

"В Голливуде, да и вообще в мировой истории есть много примеров отношений между людьми с большой разницей в возрасте. Я просто думаю, что каждый должен иметь возможность встречаться с тем, с кем хочет. Но я понимаю интерес людей к этой теме. Мне бы, наверное, тоже было интересно. Понимаю, что всем интересны подробности наших отношений, но я буду стараться ускользать от этих вопросов и тем ", – сказала она.

Возлюбленную Ди Каприо заподозрили в беременности

Возлюбленную Ди Каприо заподозрили в беременности

instagram/acutecamila

Камила Морроне в роскошном платье

Камила Морроне в роскошном платье

instagram/acutecamila

Камила Морроне

Камила Морроне

instagram/acutecamila

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ди Каприо застукали за страстными поцелуями с приемной дочерью Аль Пачино. В сети опубликовали многочисленные пикантные снимки парочки.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Леонардо ДиКаприо
Теги
шоу-бизнес сплетни фотографии фотосессия беременность
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