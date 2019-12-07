Возлюбленную Ди Каприо заподозрили в беременности: как выглядит красавица

Поклонники заподозрили возлюбленную голливудского актера Леонардо Ди Каприо Камилу Морроне в беременности.
Поводом для слухов послужило приталенное платье свободного кроя, из-за которого пытливые взгляды фанатов увидели якобы округлившийся живот, передает "Дни.ру".
Ди Каприо и Морроне
instagram /redcarpetmood
Камила и Леонардо решили никак не комментировать подозрения поклонников. В откровенном платье с очень глубоким декольте Морроне присутствовала на премьере фильма. Звезда решила отказаться от украшений и дополнила образ аккуратной прической.
Камилу Морроне заподозрили в беременности
instagram/acutecamila
Ранее модель в интервью изданию Los Angeles Times выразила обеспокоенность по поводу того, что в СМИ постоянно обсуждается разница в возрасте с возлюбленным.
"В Голливуде, да и вообще в мировой истории есть много примеров отношений между людьми с большой разницей в возрасте. Я просто думаю, что каждый должен иметь возможность встречаться с тем, с кем хочет. Но я понимаю интерес людей к этой теме. Мне бы, наверное, тоже было интересно. Понимаю, что всем интересны подробности наших отношений, но я буду стараться ускользать от этих вопросов и тем ", – сказала она.
Возлюбленную Ди Каприо заподозрили в беременности
instagram/acutecamila
Камила Морроне в роскошном платье
instagram/acutecamila
Камила Морроне
instagram/acutecamila
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ди Каприо застукали за страстными поцелуями с приемной дочерью Аль Пачино. В сети опубликовали многочисленные пикантные снимки парочки.
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