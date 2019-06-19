"Пора поздравить?" Собчак подловили с обручальным кольцом на пальце

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак засветилась с обручальным кольцом на пальце.
Как сообщает Telegram-канал "Только никому…", с соответствующим украшением она появилась в выпуске программы "Осторожно, Собчак", гостем которой был Иван Голунов.
"Му тут заметили, что в выпуске "Осторожно, Собчак" про Ивана Голунова Ксения носит колечко на безымянном пальце. По привычке рука потянулась к старому украшению? Или вас пора поздравлять", – сказано в описании.
Заметим, что на правой руке у Собчак было два кольца: одно на безымянном пальце, второе на большом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце 2018-го появилась информация, что Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января ее супруг Максим Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, из-за чего началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
6 марта Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого экс-супруги написали одинаковые тексты о том, что они давно не живут вместе. Ксения дала несколько интервью, где рассказала о прекрасных отношениях с Максимом.
В начале июня Богомолов похвастался новым назначеним и написал послание "о любви" Собчак.
Недавно она брала интервью у Богомолова, в котором задала вопрос о личной жизни.
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