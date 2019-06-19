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"Пора поздравить?" Собчак подловили с обручальным кольцом на пальце

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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак засветилась с обручальным кольцом на пальце.

Как сообщает Telegram-канал "Только никому…", с соответствующим украшением она появилась в выпуске программы "Осторожно, Собчак", гостем которой был Иван Голунов.

"Му тут заметили, что в выпуске "Осторожно, Собчак" про Ивана Голунова Ксения носит колечко на безымянном пальце. По привычке рука потянулась к старому украшению? Или вас пора поздравлять", – сказано в описании.

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"Пора поздравить?" Собчак подловили с обручальным кольцом на пальце

Заметим, что на правой руке у Собчак было два кольца: одно на безымянном пальце, второе на большом.

"Пора поздравить?" Собчак подловили с обручальным кольцом на пальце

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Иванов Петр
Иванов Петр
Кажется,что эту лошадь знают только на окраине. Кто она, что она, что у нее на пальце и в носу, чья сегодня очередь её дрючить? Вы, что рехнулись?
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