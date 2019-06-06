Новый бойфренд Лорак засветился на ее концерте: в сети появилось видео

В сети всплыло видео с новым бойфрендом украинской певицы Ани Лорак, которая со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу.

Так, Telegram-канал "Только никому…" опубликовал ролик, на котором артистка запечатлена в компании неизвестного парня с бородой и в черной кепке. Сначала он стоит возле сцены рядом со звездой, однако потом начинает быстро удаляться от нее.

Утверждается, что это – новый молодой человек певицы. Вероятно, он посетил репетицию одного из концертов российских артистов, в котором участвовала и Лорак (певица переехала в РФ и работает там уже несколько лет).

Ани Лорак Instagram @anilorak

"Говорят, он работает в "Блэкстаре" (Black Star Incorporated,российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компания. – Ред.). Ездит с Каролиной на мероприятия и репетиции, но рядом долго не стоит, чтобы не палиться", – сказано в сообщении.

Предполагаемый возлюбленный Лорак – мужчина в кепке (справа) Скрин видео

Предполагаемый возлюбленный Лорак – мужчина в кепке (справа) Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL:

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