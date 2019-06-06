Новый бойфренд Лорак засветился на ее концерте: в сети появилось видео

В сети всплыло видео с новым бойфрендом украинской певицы Ани Лорак, которая со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу.
Так, Telegram-канал "Только никому…" опубликовал ролик, на котором артистка запечатлена в компании неизвестного парня с бородой и в черной кепке. Сначала он стоит возле сцены рядом со звездой, однако потом начинает быстро удаляться от нее.
Утверждается, что это – новый молодой человек певицы. Вероятно, он посетил репетицию одного из концертов российских артистов, в котором участвовала и Лорак (певица переехала в РФ и работает там уже несколько лет).
Ани Лорак
Instagram @anilorak
"Говорят, он работает в "Блэкстаре" (Black Star Incorporated,российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компания. – Ред.). Ездит с Каролиной на мероприятия и репетиции, но рядом долго не стоит, чтобы не палиться", – сказано в сообщении.
Предполагаемый возлюбленный Лорак – мужчина в кепке (справа)
Скрин видео
Предполагаемый возлюбленный Лорак – мужчина в кепке (справа)
Скрин видео
Как писал OBOZREVATEL:
Причиной разрыва отношений Лорак и ее бывшего мужа стала измена Мурата (которая попала на видео) с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода остается с матерью.
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