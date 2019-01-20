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''Настя беременна!'' Оголенная Каменских поразила фанов неожиданным фото

6.4тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) заинтриговала поклонников неожиданным снимком из США, где артистка в настоящее время проводит свой отпуск.

Фото стало поводом для слухов: Настя снялась в откровенном купальнике, показав свое тело. На фотографии исполнительница изображена со спины, однако ее тень легла таким образом, что кажется, будто у Каменских огромный "беременный" живот. Фото опубликовано в Instagram.

"Беременная" Настя Каменских

"Беременная" Настя Каменских

Instagram @kamenskux

Многие внимательные фолловеры Насти Каменнских сразу же указали в комментариях на забавный нюанс. Также часть поклонников выразили уверенность, что подобное стечение обстоятельств является "знаком свыше" и Насте необходимо стать мамой.

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"Тень забавно легла. Реально, как беременная. Это точно знак!" – всполошились фаны Каменских.

''Настя беременна!'' Оголенная Каменских поразила фанов неожиданным фото

''Настя беременна!'' Оголенная Каменских поразила фанов неожиданным фото

''Настя беременна!'' Оголенная Каменских поразила фанов неожиданным фото

''Настя беременна!'' Оголенная Каменских поразила фанов неожиданным фото

''Настя беременна!'' Оголенная Каменских поразила фанов неожиданным фото

''Настя беременна!'' Оголенная Каменских поразила фанов неожиданным фото

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Как сообщал OBOZREVATEL, Настя Каменских неоднократно провоцировала слухи о своей беременности. Так, в сентябре 2018 года артистка заинтриговала поклонников известием о неком "счастливом периоде" в ее жизни, из-за чего большинство поклонников решил, что Настя беременна.

Также волна слухов о беременности Каменских была спровоцирована и в момент, когда дуэт Потап и Настя прекратил существовать. Так, тогда фаны были уверенны, что деятельность коллектива поставили на паузу из-за грядущего декретного отпуска Насти.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Теги
сплетнишоу-бизнес
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