''Настя беременна!'' Оголенная Каменских поразила фанов неожиданным фото

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) заинтриговала поклонников неожиданным снимком из США, где артистка в настоящее время проводит свой отпуск.

Фото стало поводом для слухов: Настя снялась в откровенном купальнике, показав свое тело. На фотографии исполнительница изображена со спины, однако ее тень легла таким образом, что кажется, будто у Каменских огромный "беременный" живот. Фото опубликовано в Instagram.

"Беременная" Настя Каменских Instagram @kamenskux

Многие внимательные фолловеры Насти Каменнских сразу же указали в комментариях на забавный нюанс. Также часть поклонников выразили уверенность, что подобное стечение обстоятельств является "знаком свыше" и Насте необходимо стать мамой.

"Тень забавно легла. Реально, как беременная. Это точно знак!" – всполошились фаны Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, Настя Каменских неоднократно провоцировала слухи о своей беременности. Так, в сентябре 2018 года артистка заинтриговала поклонников известием о неком "счастливом периоде" в ее жизни, из-за чего большинство поклонников решил, что Настя беременна.

Также волна слухов о беременности Каменских была спровоцирована и в момент, когда дуэт Потап и Настя прекратил существовать. Так, тогда фаны были уверенны, что деятельность коллектива поставили на паузу из-за грядущего декретного отпуска Насти.

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