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''Мне было 18 лет'': украинская поп-звезда впервые рассказала о романе с женатым продюсером

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Украинская поп-исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) впервые рассказала журналистам о романе с женатым продюсером Дмитрием Климашенко.

В интервью порталу "Караван историй" артистка упомянула, как в свои 18 лет сблизилась с коллегой по первому серьезному проекту - цыганом, для которого допустимым было многоженство. Спустя годы артистка просила прощения у его супруги.

''Мне было 18 лет'': украинская поп-звезда впервые рассказала о романе с женатым продюсером

Фото: tv.ua

"Наша любовь к музыке и творчеству в определенный момент переросла в настоящие чувства друг к другу. Мне было восемнадцать лет, мы работали бок о бок по двадцать четыре часа в сутки. Мы написали много песен, в том числе для самых известных исполнителей – Ани Лорак, Тины Кароль и других. Совершенно естественно, что мы сблизились", - упомянула TAYANNA.

По словам певицы, на тот момент ей доводилось видеться с супругой Климашенко.

"Дима – цыган, а у них допустимо многоженство. С его женой Аникой мы прекрасно общались, можно сказать, дружили. Я ее очень уважаю, прислушивалась к ее советам, в том числе кулинарным. Аника невероятно мудрая женщина, и она относилась к нашему союзу с Димой с точки зрения цыганских традиций".

''Мне было 18 лет'': украинская поп-звезда впервые рассказала о романе с женатым продюсером

Фото: karavan.ua

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"Сейчас, когда я уже в ее годах, понимаю, что ей все-таки было обидно и неприятно, что у мужа была другая женщина. Но она никогда этого не показывала. Недавно я позвонила Анике и попросила прощения", - призналась она.

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Персона
TAYANNA
Место
Украина
Объекты
интервьюшоу-бизнес
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