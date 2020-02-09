Как выглядит правнук Сталина и какая трагедия с ним случилась

В Москве пропал 48-летний правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад.

Об исчезновении мужчины "Стархиту" рассказал его отец, Хосин Бенсаад.

На днях Хосин позвонил журналистам и заявил: "Помогите, правнук Иосифа Сталина пропал!". Мужчина нервничал, но немного успокоившись, объяснил, что его зовут Хосин Бенсаад. Он был женат на внучке знаменитого генералиссимуса — Джугашвили Галине Яковлевне, которая умерла в 2007 году.

В паре родился долгожданный единственный сын — Селим. Все это время Хосин жил вместе с наследником в оставленной по завещанию квартире в центре Москвы.

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад

Как рассказал мужчина, он иногда ссорился с 48-летним сыном, но не ожидал, что тот неожиданно исчезнет. Селим не выходит на связь уже несколько месяцев, убитый горем отец не знает, где его искать.

Ситуацию осложняет то, что правнук Сталина с детства инвалид — слабослышащий.

Хосин попытался отыскать сына самостоятельно. Сначала опросил соседей, однако те ничего не знали.

"Исчезли некоторые личные вещи, — жалуется Бенсаад. — Например, пропали картины сына, семейный архив фотографий, включая письма супруги. Допустим, если сын сбежал, то зачем ему все это?".

С номера сына пришло единственное СМС: "Отстань от меня. Со всеми вопросами обращайся к адвокату".

Галина Джугашвили с мужем Хосином Бенсаадом

"Не мог Селим такого написать, вдруг его телефон украли?", - говорит отец.

К поискам правнука Сталина подключилась подруга семьи Лана Паршина. У женщины есть несколько версий.

"Первый вариант — черные риэлторы, они уже четыре раза пытались обмануть Селима, чтобы завладеть недвижимостью. Вдруг получилось, и его держат в заложниках? Апартаменты стоят 30 миллионов рублей! Второе предположение – Наташа. Селим иногда пьет чай. В чашку легко подсыпать психотропные или снотворные аппараты. Мотив любимой прост: Хосин препятствовал прописке рязанской жены сына. А они ведь уже 15 лет вместе. Вот и отыгралась невестка за то, что не приняли в семью! Третья версия — секта. Наталья состояла в организации Иегова. Возможно, ее зомбировали и похитили вместе с Селимом...", - сказала Паршина журналистам.

Селим Бенсаад с женой Наташей

Хосин обращался в полицию, но там ему отказали в поиске сына. Дело в том, что отец обнаружил страничку сына в Интернете, которую раньше не видел. Пользователь якобы выдает себя за правнука Сталина, выставляет его фото, но почему-то не отвечает на сообщения.

"В органах сказали искать самому, якобы человек выходит на связь. Им кажется, у нас семейные разборки. Но ведь кто-то же может писать за сына. Сколько фильмов существует, когда людей убивали, их мобильники оставляли. А потом родственникам приходили СМС от лица близкого!", - возмущается он.

Бенсаад надеется, Селим жив, и просит его выйти на связь.

Читайте также:

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.