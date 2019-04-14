''Да, много пластических операций, но...'' Эксперт оценила внешность больной Ротару

Несмотря на возраст и состояние здоровья, украинская эстрадная певица София Ротару держится очень достойно. Далеко не все женщины в 50 выглядят так, как 71-летняя артистка.

При этом, как подчеркнула в беседе с "Дни.ру" стилист Анастасия Николаева, дело здесь не только в пластических операциях.

Фото: tv.ua

"На мой взгляд, София Ротару выглядит более чем достойно, учитывая ее возраст и состояние здоровья. Да, у нее много пластических операций, но и профессия у нее, требующая постоянного ухода за собой и ее лицом – ее работа", - указала она.

Отдельно специалист отметила вкус артистки в выборе одежды и макияжа.

"Одета она скромно, не вычурно, бессмертная классика черного и белого, поэтому выглядит весьма элегантно и стильно. И наконец, хоть у кого-то нет этого обилия макияжа с розовыми румянами и красными губами. Все очень сдержанно и аккуратно", – добавила стилист.

Фото: tv.ua

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация о якобы серьезных проблемах со здоровьем народной артистки Украины Софии Ротару. Поговаривают, звезда эстрады страдает туберкулезом и вынуждена проходить курс химиотерапии.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснилось, что медики диагностировали у певицы множественные очаги старых инсультов. Оказалось, что Ротару неправильно принимала некоторые свои лекарства, а препараты от тромбов и вовсе не пила.

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