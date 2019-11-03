Главная Новости
3 ноября • обновлено в 19:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

Без сознания: дочь известной российской певицы попала в реанимацию

4.8т Читать материал на украинском

Старшая дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны попала в реанимацию в воскресенье, 3 ноября.

По информации Telegram-канала Baza, 14-летняя Эвелин сейчас находится в одной из клиник Московской области.

Причиной госпитализации стал тяжелый приступ астмы. Сейчас девочка находится в больнице в критическом состоянии.

Ева Польна с дочерью Эвелин

Ева Польна с дочерью Эвелин

KazanFirst

Известно, что в начале семья вызвала к девочке бригаду "скорой помощи", но врачи не смогли купировать приступ на месте и настояли на госпитализации.

Новости
Преобразилась: Ева Польна похудела на 10 килограммов. Опубликованы фото

Отметим, что отцом Эвелин, которая родилась в 2005 году, является бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер.

Денис Клявер с дочерью и Евой Польной

Денис Клявер с дочерью и Евой Польной

СтарХит

Также у Евы Польны есть 12-летняя дочь Амалия.

Ева Польна с детьми

Ева Польна с детьми

WMJ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ева Польна вышла в свет в необычном наряде с перьями на голове. Звезда засветилась на 20-летии канала "МУЗ-ТВ" в Москве.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Ева Польна
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кому это особо интересно?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel