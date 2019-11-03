Без сознания: дочь известной российской певицы попала в реанимацию

Старшая дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны попала в реанимацию в воскресенье, 3 ноября.

По информации Telegram-канала Baza, 14-летняя Эвелин сейчас находится в одной из клиник Московской области.

Причиной госпитализации стал тяжелый приступ астмы. Сейчас девочка находится в больнице в критическом состоянии.

Ева Польна с дочерью Эвелин KazanFirst

Известно, что в начале семья вызвала к девочке бригаду "скорой помощи", но врачи не смогли купировать приступ на месте и настояли на госпитализации.

Отметим, что отцом Эвелин, которая родилась в 2005 году, является бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер.

Денис Клявер с дочерью и Евой Польной СтарХит

Также у Евы Польны есть 12-летняя дочь Амалия.

Ева Польна с детьми WMJ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ева Польна вышла в свет в необычном наряде с перьями на голове. Звезда засветилась на 20-летии канала "МУЗ-ТВ" в Москве.

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