Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты

27 сентября поисковой системе Google исполнился 21 год. За эти годы она перетерпела массу изменений, в том числе и внешних.

OBOZREVATEL покажет внешнюю эволюцию главного поисковика Земли.

1998 год

Сначала все было очень минималистично. Хотя если вы застали те времена, то понимаете, что тогда весь интернет выглядел примерно так.

1999 год

За год компания уже сделала большой шаг вперед к нынешнему виду. Это все равно была бета-версия, но с приятным внешним видом.

2000 год

В этом году в компании решили подчеркнуть важное достижение: к поисковику добавили предложение о том, что он уже "знает" больше миллиарда сайтов. На тот момент это была большая часть всего интернета.

2003 год

В компании пошли по пути минимализма, сделав шрифт тоньше, а каждая опция поиска получила иконки.

2010 год

Со временем внешний вид поисковика становился все строже и минималистичнее: шрифт все тоньше, а кнопок и ссылок все меньше.

2013 год

Шрифт Google стал плоским.

2019 год

Так главная страница выглядит сегодня. Шрифт стал еще более гладким, но кардинальных перемен в нем компания уже не делает. Логотип Google давно стал одним из самых узнаваемых на планете и вряд ли будет сильно меняться в ближайшие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Google посвятил свой очередной дудл Украине.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!