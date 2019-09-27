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27 сентября • обновлено в 18:53
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Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты

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27 сентября поисковой системе Google исполнился 21 год. За эти годы она перетерпела массу изменений, в том числе и внешних.

OBOZREVATEL покажет внешнюю эволюцию главного поисковика Земли.

1998 год

Сначала все было очень минималистично. Хотя если вы застали те времена, то понимаете, что тогда весь интернет выглядел примерно так.

Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты

1999 год

За год компания уже сделала большой шаг вперед к нынешнему виду. Это все равно была бета-версия, но с приятным внешним видом.

Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты
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2000 год

В этом году в компании решили подчеркнуть важное достижение: к поисковику добавили предложение о том, что он уже "знает" больше миллиарда сайтов. На тот момент это была большая часть всего интернета.

Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты

2003 год

В компании пошли по пути минимализма, сделав шрифт тоньше, а каждая опция поиска получила иконки.

Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты

2010 год

Со временем внешний вид поисковика становился все строже и минималистичнее: шрифт все тоньше, а кнопок и ссылок все меньше.

Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты

2013 год

Шрифт Google стал плоским.

Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты

2019 год

Так главная страница выглядит сегодня. Шрифт стал еще более гладким, но кардинальных перемен в нем компания уже не делает. Логотип Google давно стал одним из самых узнаваемых на планете и вряд ли будет сильно меняться в ближайшие годы.

Google — 21 год: как менялся главный поисковик планеты

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Google посвятил свой очередной дудл Украине.

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