"Галкин заказал Киркорова из-за Пугачевой": громкое дело получило продолжение

В России следствие отказалось привлекать шоумена Максима Галкина и артистку Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Как пишет "Коммерсантъ", адвокаты обвиняемого Хидирнеби Казуева внесли певца и артистку в список свидетелей, которых хотели вызвать в суд, однако им было отказано в ходатайстве.

Алла Пугачева и Максим Галкин "МК"

Привлечь к делу в качестве свидетеля самого Киркорова так и не удалось. На предварительном слушании адвокаты вновь намерены просить суд пригласить на процесс Галкина, Пугачеву и Киркорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября 2018 года были задержаны члены махачкалинской ячейки ИГИЛ, которых обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова летом 2017 года.

Один из них, Хидирнеби Казуев лично заявил, что получил заказ от мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. По его мнению, шоумен сделал это из ревности к Пугачевой.

Максим Галкин позже записал короткое видеообращение, отреагировав на новость о заказе покушения на Киркорова. А сам поп-певец ответил, что у него и его близких хватает чувства юмора, чтобы не принимать подобную информацию всерьез.

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