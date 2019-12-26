Галина Волчек умерла: чем болела легендарная актриса

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая скончалась в больнице 26 декабря, страдала от пневмонии.

Заболевание народной артистки СССР получило всевозможные осложнения после госпитализации. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, чем болела Волчек.

До того, как попасть в больницу, артистка чувствовала себя абсолютно нормально. Еще 22 декабря она посетила театр, где принимала гостей.

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Женщина много курила в течение жизни, хотя в последнее время перебралась на легкие сигареты. Ранее она страдала от хронического бронхита.

Как стало известно, к прогрессирующей пневмонии у артистки добавился ателектаз. Это заболевание затрудняло дыхание. На почве осложнений, разрушались ткани легких, в которых, в свою очередь, увеличивалось количество жидкости.

Галина Волчек умерла 24smi.org

В последнее время Галина Волчек пребывала в медикаментозной коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Более того, у артистки развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, а также атрофия мозга, осложненная энцефалопатией. Также у Волчек отекли нижние конечности.

Галина Волчек – чем болела артистка 24smi.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.

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