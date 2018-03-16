Кошки тоже плачут: трогательная истории в одном фото

Пользователи Reddit обсуждают трогательную историю кошки, которая грустит в пустой комнате после того, как ее хозяева съехали.

Пользовательница hopawfmahdiq опубликовала снимок кошки, которая пришла в опустевшую комнату соседки. TJournal перевел комментарии пользователей.

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"Мы с сестрой жили в соседних домах. И её кошка любила приходить ко мне. Со временем я съехал, и сестра рассказала, что кошка теперь постоянно сидит возле моей двери. Она мяукала без остановки и не понимала, почему дверь не открывается. Клянусь, если бы не аллергия на кошек у жены, то я бы взял животное себе"

superchop83

"Это напомнило мне историю из детства: моя кошка попала под машину и умерла. Потом моя другая кошка и собака несколько месяцев сидели под деревом, которое ей нравилось. Просто сидели и смотрели на ветви"

anon_e_mous9669

"Мой кот спал со мной каждую ночь, а потом я уехал в колледж. Однажды сестра позвонила мне и сказала, что кот не давал ей спать: он сидел в центре моей комнаты и "плакал"

winstonio

"Не грусти. Моя подруга переехала, и после этого кошка постоянно спала в её комнате. Я сначала думал, что животное её любило, но однажды нагретое одеяло "перестало работать". И кошке стало всё равно"

kittenbun

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