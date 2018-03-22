"Від пацанки до панянки-3": на проекте состоялась свадьба

В пятом выпуске "Від пацанки до панянки-3" состоялась свадьба одной из участниц проекта.

Так, ученица Школы панянок Дариана Семидоцкая вышла замуж прямо на проекте. "Обозреватель" расскажет, как проходило торжество.

Парень Дарианы уже давно сделал пацанке предложение, но все не решался жениться из-за ее поведения. Так, его пугало пьянство и то, что Дариана совсем не ухаживает за 8-месячной дочкой, которую родила от другого мужчины.

Но узнав о том, что любимая пошла на проект "Від пацанки до панянки" и готова меняться, жених Дарианы решился на важный шаг.

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"Предложение мне сделали давно, в январе, за полгода до проекта. А свадьбу сыграли 16 сентября в Школе панянок. Поэтому я уже не Семидоцкая, а Остапчук. Очень много событий произошло, но я счастлива. Чем больше положительных эмоций – тем лучше", – вспоминает Дариана.

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На территории Школы панянок состоялась выездная церемония, место для которой красиво и романтично оформили. Преподаватели сделали сюрприз – подготовили платье и свадебный букет для Дарианы.

Посмотреть 5 выпуск "Від пацанки до панянки-3" полностью можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", в четвертом выпуске шоу "Від пацанки до панянки-3" участницам пришлось позировать обнаженными для художников.