"Такое высокомерие": кто разозлил в 7 выпуске "Міняю жінку"

В 7 выпуске шоу "Міняю жінку-13" произошел международный обмен, в ходе которого мама из Харькова улетела в Дублин, Ирландия, а мама из-за границы после долгого отсутствия вернулась на родину.

Героини новой серии проекта вызвали оживленную дискуссию в сети.

Главными героями выпуска стали супруги из Харькова, Алена и Александр, которые воспитывают двух детей - Тимура и Давида. Мама - домохозяйка, но это не помешало ей в прошлом году завоевать второе место в конкурсе красоты.

Другие участники выпуска, Ольга и Дэвид, уже долгое время вместе проживают в Дублине. Она - из Украины, но уже 17 лет проживает в Ирландии и около 11 лет не встречалась с мамой и родным братом. Программа станет возможностью увидеть родных.

Зрители оставили под видео более 300 комментариев, обсуждая уклады семей, их отношения и, конечно же, характер и внешность героинь.

Так, маму из Ирландии раскритиковали за акцент, неуважение к соотечественников, которых женщина называет "они", и за отношения с матерью:

"Мамаша из Ирландии, бедняжка, и русский-то забыла, и улицу, где родилась вспомнить не может и соотечественников называет как инопланетян-"они" (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - ред.)

"Ирландская мама вообще никакая, ни внешне ни внутренне, а с мужем повезло"

"Так стыдно за иммигрантку из Харькова, которая называет своих соотечественников "они"

"Ирландец классный, но Ольга очень неприятная личность ... такое высокомерие"

"мама из Дублина очень неуверенная в себе личность"

"Мама из Ирландии - сноб"

"11 лет не видеть маму. Жесть".

Маме из Харькова тоже досталось. Зрители уверены, что в сложившихся отношениях с мужем виновата именно она:

"Мама с Харькова сама виновата сначала говорит , что она все сама и хочет быть лидером в семье , а потом удивляется , что папа не готовит ей завтрак и не ухаживает . А зачем ?"

"Харьковчанка с самого начала искала к чему бы прикопаться"

"харковчанка не понравилась - завистливая, постоянно чем то недовольная девушка...на вечеринку оделась как прос...".

"Міняю жінку-13", смотреть онлайн выпуск 7 от 15.03.18

Как сообщал "Обозреватель", в "Міняю жінку" досталось отцу, которого раскритиковали в сети.