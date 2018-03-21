"Наречена для тата": героини узнали главные тайны своих женихов

Во вторник, 20 марта, на телеканале СТБ вышел восьмой выпуск романтического реалити "Наречена для тата".

В нем вскрылось много интересных фактов, которые главные герои скрывали от своих невест. "Обозреватель" предлагает узнать, что еще произошло в новом выпуске проекта.

Выяснение отношений между Антоном Бауманом и Ангелиной Вакулиной привели к тому, что мужчина сорвался и ушел на встречу с бывшей женой. В отсутствие Антона девушка зашла и прочла его личную переписку в социальных сетях, где он признавался жене в любви.

Не до конца выясненные отношения и у Юры Шпильки и Тани Сирицы. Они отправились в Мукачево, где попытались расставить все точки над "і". Девушку больше всего беспокоит то, что Юрий общается со своей бывшей женой. Поэтому она решила позвонить жене и разъяснить, кто теперь хозяйка в доме.

Таня Сирица и Юра Шпилька Кадр из видео

У Марата Осипова и Виктории Коротковой тоже помеха – третий лишний. Для Арсена пара организовала премьеру блога, куда пришла и экс-супруга героя. Она рассказала Виктории о том, что Марат изменяет девушке.

Виктория Короткова Кадр из видео

Юля Федчун продолжает налаживать дружбу с дочерью Михаила Вирича Зоей и решает заняться уборкой в квартире вместе с ней. Но в итоге женщина доводит девочку до слез.

Посмотреть выпуск полностью можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", ранее героиню реалити "Наречена для тата" попытались отговорить от жизни в селе.