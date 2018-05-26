"Будут преследовать": скандальный Лоза заявил об угрозе жизни Данилко

Шоумен и композитор Андрей Данилко, который прославился благодаря перевоплощениям в Верку Сердючку, не выступает в России из-за страха за свою жизнь.

Такое заявление в эфире "5 канал" сделал российский музыкант Юрий Лоза, комментируя игнорирование артистом приглашений на концерты в РФ.

Как утверждает Лоза, украинский исполнитель не сможет вернуться в свою страну, ведь там его будут преследовать за выступление на российской территории.

"Он (Данилко. - Ред.) - нормальный человек. Он тоже опасается за собственную жизнь", - сказал Лоза.

Он добавил, что Андрей Данилко заработал достаточно, чтобы обеспечить себе достойную жизнь, и теперь гастролирует по другим странам.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко разнес жюри "Евровидения-2018" за оценки Украине.