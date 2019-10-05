"Бабка бабкой!" Сеть поразил внешний вид Пугачевой без фотошопа

В сети появились бледные фотографии Аллы Пугачевы, многие поклонники же считают, что певица активно пользуется фотошопом и пытается скрыть признаки старости.

На фан-страницах примадонны появились снимки из планетария, где Алла Пугачева выглядит не в лучшем свете. В отличии от старых и "обработанных" фотографий.

"Она молодеет только у себя в Instagram? На видео бабка бабкой", "Пугачева уже не та", "Что с ней?", - пишут поклонники в комментариях. Многие также отметили бледность певицы.

"На старости лет делают из нее идола, забыли ее непорочную жизнь в кавычках, сколько молодых талантов загубила, чем восхищаться то, несколько песен приятных на слух и то благодаря Раймонду, а так угар жизни", - пишет пользователь tatianasmolskya.

Как сообщал OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачева с дочерями Кристиной Орбакайте и Лизой восхитила поклонников.

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