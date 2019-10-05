"Бабка бабкой!" Сеть поразил внешний вид Пугачевой без фотошопа

В сети появились бледные фотографии Аллы Пугачевы, многие поклонники же считают, что певица активно пользуется фотошопом и пытается скрыть признаки старости.
На фан-страницах примадонны появились снимки из планетария, где Алла Пугачева выглядит не в лучшем свете. В отличии от старых и "обработанных" фотографий.
"Она молодеет только у себя в Instagram? На видео бабка бабкой", "Пугачева уже не та", "Что с ней?", - пишут поклонники в комментариях. Многие также отметили бледность певицы.
"На старости лет делают из нее идола, забыли ее непорочную жизнь в кавычках, сколько молодых талантов загубила, чем восхищаться то, несколько песен приятных на слух и то благодаря Раймонду, а так угар жизни", - пишет пользователь tatianasmolskya.
Posted @withrepost • @tvoy_planetary 🧬 "Не верь глазам своим!" ⠀ ⠀ Да, вы все правильно понимаете – это один из самых любимых наших экспонатов в интерактивном музее "Лунариум" ⠀ ⠀ Оптические иллюзии, эффекты, которые не поддаются объяснению – все эти научные волшебства испытали на себе Лиза и Гарри Галкины. ⠀ А еще дети сами создавали паровые облака, узнавали свой вес на других планетах, нажимали на кнопки, поворачивали рычаги и под руководством нашего научного сотрудника Михаила Смехова сделали немало открытий о том, как устроен наш мир. Удивительный мир науки, такой, от которого у всех детей на планете горят глаза. ⠀ ⠀ Хотя, почему только у детей? ⠀ Даже со взрослым здесь происходят удивительные метаморфозы: ведь можно вновь почувствовать себя ребенком-первооткрывателем 🌠 ⠀ ⠀ #московскийпланетарий #моспланетарийдетям #планетарийсемье
Как сообщал OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачева с дочерями Кристиной Орбакайте и Лизой восхитила поклонников.
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