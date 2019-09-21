Американская "копия" Заворотнюк также заболела раком: что известно

Звезда американского сериала "Няня", который шел по телевидению с 1993, Фрэнсин Дрешер тоже страдала от рака после проекта, как и Анастасия Заворотнюк.

Как сообщает "КП", именно с нее началась цепочка злого рока, который в последствии передался и на российский ситком киноленты "Моя прекрасная няня", актеров которого косят болезни: Жанна Фриске умерла от глиобластомы (пробовалась на роль Вики), Любовь Полищук умерла от рака, Павел Сердюк облысел в 20 лет из-за стресса.

Фрэнсин Дрешер и Анастасия Заворотнюк в сериалах "Няня"

Дрешер получила за главную роль гувернантки Фрэн Файн две премии "Эмми" и удостоилась двух номинаций "Золотого глобуса", однако успех был омрачен болезнью. Сразу после окончания сериала, в июне 2000 года, Дрешер пришлось бросить работу из-за рака матки.

Обложка сериала "Няня" "КП"

"Я только что развелась и переехала на новое место, это было так тяжело. До этого у меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали "Няню". Но я была несчастна. Когда ты осуществляешь свою мечту, ты опустошаешься. Именно поэтому я решила изменить свою жизнь. И вдруг — приговор врачей", – писала актриса в книге "Рак-шмак".

В течение двух лет Фрэнсин обращалась к восьми докторам, но помог только один, при чем сделал это без хирургического вмешательства.

Фрэнсин Дрешер и Анастасия Заворотнюк в роли няни

"Доктор долго меня расспрашивала, хочу ли я иметь детей, и в итоге отговорила от операции, посоветовав принимать настои лечебных китайских трав. В тот момент я решила больше не посещать гинекологов и закупила огромную сумку различных трав. Я пила настои в течение двух лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство", – признавалась актриса.

После выздоровления Дрешер создала фонд в поддержку женщин, страдающих от онкологии, главной целью которого является обеспечение ранней диагностики рака.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.

В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.

В ответ на шумиху сооснователь Baza Никита Могутин написал, что Анастасия все это время была в сознании, а другая информация является ложью.

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