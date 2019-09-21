Американская "копия" Заворотнюк также заболела раком: что известно

Звезда американского сериала "Няня", который шел по телевидению с 1993, Фрэнсин Дрешер тоже страдала от рака после проекта, как и Анастасия Заворотнюк.
Как сообщает "КП", именно с нее началась цепочка злого рока, который в последствии передался и на российский ситком киноленты "Моя прекрасная няня", актеров которого косят болезни: Жанна Фриске умерла от глиобластомы (пробовалась на роль Вики), Любовь Полищук умерла от рака, Павел Сердюк облысел в 20 лет из-за стресса.
Фрэнсин Дрешер и Анастасия Заворотнюк в сериалах "Няня"
Дрешер получила за главную роль гувернантки Фрэн Файн две премии "Эмми" и удостоилась двух номинаций "Золотого глобуса", однако успех был омрачен болезнью. Сразу после окончания сериала, в июне 2000 года, Дрешер пришлось бросить работу из-за рака матки.
Обложка сериала "Няня"
"КП"
"Я только что развелась и переехала на новое место, это было так тяжело. До этого у меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали "Няню". Но я была несчастна. Когда ты осуществляешь свою мечту, ты опустошаешься. Именно поэтому я решила изменить свою жизнь. И вдруг — приговор врачей", – писала актриса в книге "Рак-шмак".
В течение двух лет Фрэнсин обращалась к восьми докторам, но помог только один, при чем сделал это без хирургического вмешательства.
Фрэнсин Дрешер и Анастасия Заворотнюк в роли няни
"Доктор долго меня расспрашивала, хочу ли я иметь детей, и в итоге отговорила от операции, посоветовав принимать настои лечебных китайских трав. В тот момент я решила больше не посещать гинекологов и закупила огромную сумку различных трав. Я пила настои в течение двух лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство", – признавалась актриса.
После выздоровления Дрешер создала фонд в поддержку женщин, страдающих от онкологии, главной целью которого является обеспечение ранней диагностики рака.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
В ответ на шумиху сооснователь Baza Никита Могутин написал, что Анастасия все это время была в сознании, а другая информация является ложью.
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