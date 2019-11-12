Знаменитый писатель представила в Киеве новый роман: фото звездной вечеринки

10 ноября в ресторане "Прага" известный писатель, автор бестселлеров “Жить Жизнь” и “Грех Прощения” Анна Богинская представила гостям свой новый роман "Код: Вознаграждение", завершающий трилогию.

Поздравить Анну с этим событием пришли почитатели ее творчества, среди которых оказалось немало известных людей из сферы кино, телевидения, литературы, театра, шоу-бизнеса.

Гостями вечера стали: Надежда Матвеева, Снежана Егорова, Татьяна Литвинова, Мила Еремеева, Тарас Тополя, Alyosha, Влад Сытник, Влад Дарвин, Кристина Марти, Лаура Марти, Петер Залмаев, Ксения Бугримова, Анна Добрыднева, Павел Костицын, Ксения Бугримова, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Марыся Горобец, Габриэлла Массанга, Юлия Барабанова, и др.

Вечер прошел в уютной, доверительной и почти домашней обстановке. Гости угощались изысканными закусками от ресторана "Прага" и элитным шампанским, оживленно общались, позировали перед многочисленными фотокамерами, давали интервью телеканалам… Официальная часть – приветственное слово Анны Богинской – заняла буквально несколько минут, после чего гостям показали оригинальное шоу - световую анимацию.

Завершился вечер разрезанием огромного торта в виде книги и фейерверком.

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