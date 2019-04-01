В Парке "Киевская Русь проведут развлекательную программу "В мире животных"

6 и 7 апреля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает гостей вместе со своими домашними животными на удивительную развлекательную программу "В мире животных". Гостей ждет яркая программа с конно-трюковыми выступлениями, увлекательными постановками на древнеславянскую тематику, живым вокалом, веселыми активными играми, хороводами, а также катание на лошадях, мастер-классы и многое другое из жизни средневекового города.

Древний Киев приглашает провести солнечные апрельские выходные на свежем воздухе, в окружении шедевров средневековой архитектуры.

В Княжестве Киевская Русь гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад, в настоящий средневековый город, где каждого ждут свои собственные исторические открытия.

Здесь на территории более 20 га, на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIII веков в полном масштабе, а также здесь возрождается атмосфера и дух Киевской Руси. В Княжестве воссозданы уникальные шедевры деревянного средневекового зодчества. Только здесь можно увидеть монументальные деревянные оборонительные сооружения длиной около 300 метров, Михайловские ворота высотой 21 метр, усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема, трибуны, сторожевые башни, действующую деревянную Васильевскую церковь Х-го века. Также посетителей ждут музеи и экспозиции с осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века и даже средневековая пыточная.

Жители Древнего Киева радушно встретят гостей у въездных ворот и не дадут скучать ни минуты. Ведь они приготовили необычную развлекательную программу, на которую гости приглашаются вместе со своими домашними любимцами: пернатыми, четырехлапыми, большими, маленькими, пушистыми и не очень…

Ведь 6 и 7 апреля программа будет посвящена нашим братьям меньшим, которые на протяжении веков жили бок обок с человеком и всегда были ему надежными спутниками и верными друзьями.

Гости Древнего Киева смогут познакомиться с красивыми и сильными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Эта уникальная "живая" коллекция лошадей более 20 редких древних пород предстанет перед глазами гостей Древнего Киева. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, так как они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться с ними и проехать верхом или в экипаже.

Все лошади прошли курс дрессировки и с успехом принимают участие в конно-трюковых шоу как в Украине, так и за рубежом. И в эти дни лошади покажут свои умения. В тесном тандеме с опытными каскадерами – актерами конно-трюкового театра они поразят зрителей виртуозным исполнением невероятно зрелищных трюков.

Но и гости Древнего Киева, которые приедут со своими питомцами, смогут рассказать всем о своем любимце, на что он способен, и показать его во всей красе.

Также жители Древнего Киева порадуют веселыми играми, конкурсами, хороводами, мастер-классами и флеш-мобами, в которых пригласят участвовать всех гостей.

В Княжестве каждый найдет занятие по душе. Гости могут покататься на лошадях верхом или в экипаже, пострелять из лука и отчеканить монету "на счастье". В Княжеской костюмерной можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию.

Любителей экстрима ждут скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло". А для детей – яркий безопасный куб-лабиринт "Мышеловка".

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд с костра, приготовленных как по средневековым, так и по современным рецептам, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельном доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 170 грн. (при покупке билетов на сайте до 31 марта – 150 грн.), для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 60 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!