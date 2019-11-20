Главная Новости
20 ноября • обновлено в 16:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Афиша

В Киеве покажут китайскую новогоднюю сказку "Легенды Поднебесной"

240
Читать материал на украинском

Уже 13 декабря, в канун новогодних праздников, на столичном Певческом поле

стартует Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей.

В Киеве покажут китайскую новогоднюю сказку "Легенды Поднебесной"

Это полюбившаяся всем выставка световых инсталляций на новый манер, которая окунет посетителей в таинственный мир сказок и легенд Поднебесной.

По словам организаторов, композиции для выставки везут из Англии и Поднебесной. А собирать и монтировать их будет специально приглашенная команда инженеров из Китая:

"Это уже второй Фестиваль гигантских китайских фонарей, который состоится в Киеве. Впервые он посетил столицу в начале этого года, а после отправился в Одессу и Харьков. Мероприятие прошло с большим успехом во всех трех городах и мы получили очень много отзывов от довольных посетителей. Поэтому решили сделать новогодний сюрприз и привезти фестиваль снова, но в новом формате с новыми световыми инсталляциями и праздничным шоу", - рассказал организатор фестиваля Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event.

В Киеве покажут китайскую новогоднюю сказку "Легенды Поднебесной"

Более 30 новых гигантских фигур "Легенды Поднебесной" создадут волшебную атмосферу на Певческом поле: легендарная терракотовая армия и большая китайская стена, пекинская опера, подводный мир, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, пандочек, гигантские цветы, аллея влюбленных и многое другое.

В Киеве покажут китайскую новогоднюю сказку "Легенды Поднебесной"

Также посетителей ждет фееричное шоу китайских артистов; резиденция китайского Санта Клауса с подарками; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайскими ресторанами и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров, ароматный глинтвейн, тематические мастер-классы; насыщенная развлекательная программа и много приятных сюрпризов. Следите за расписанием!

В Киеве покажут китайскую новогоднюю сказку "Легенды Поднебесной"

Фестиваль будет работать ежедневно с 16.00 до 22.00 и продлится до 2 февраля.

Входные билеты:

взрослый - 200 грн,

детский -160 грн,

для детей до 7 лет - бесплатно

Есть скидки на семейные билеты

Адрес: ул. Лаврская, 33

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги