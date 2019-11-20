В Киеве покажут китайскую новогоднюю сказку "Легенды Поднебесной"

Уже 13 декабря, в канун новогодних праздников, на столичном Певческом поле

стартует Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей.

Это полюбившаяся всем выставка световых инсталляций на новый манер, которая окунет посетителей в таинственный мир сказок и легенд Поднебесной.

По словам организаторов, композиции для выставки везут из Англии и Поднебесной. А собирать и монтировать их будет специально приглашенная команда инженеров из Китая:

"Это уже второй Фестиваль гигантских китайских фонарей, который состоится в Киеве. Впервые он посетил столицу в начале этого года, а после отправился в Одессу и Харьков. Мероприятие прошло с большим успехом во всех трех городах и мы получили очень много отзывов от довольных посетителей. Поэтому решили сделать новогодний сюрприз и привезти фестиваль снова, но в новом формате с новыми световыми инсталляциями и праздничным шоу", - рассказал организатор фестиваля Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event.

Более 30 новых гигантских фигур "Легенды Поднебесной" создадут волшебную атмосферу на Певческом поле: легендарная терракотовая армия и большая китайская стена, пекинская опера, подводный мир, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, пандочек, гигантские цветы, аллея влюбленных и многое другое.

Также посетителей ждет фееричное шоу китайских артистов; резиденция китайского Санта Клауса с подарками; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайскими ресторанами и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров, ароматный глинтвейн, тематические мастер-классы; насыщенная развлекательная программа и много приятных сюрпризов. Следите за расписанием!

Фестиваль будет работать ежедневно с 16.00 до 22.00 и продлится до 2 февраля.

Входные билеты:

взрослый - 200 грн,

детский -160 грн,

для детей до 7 лет - бесплатно

Есть скидки на семейные билеты

Адрес: ул. Лаврская, 33

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