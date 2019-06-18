"Лебединое озеро" с Кристиной Шишпор: стало известно о ценном розыгрыше

25 июня в Национальной опере Украины состоится легендарный балет "Лебединое озеро". На сцене – знаменитая прима Кристина Шишпор. Каждый желающий приобрести билеты может не только приобщиться к высокому искусству, но и получить ценный приз.

Каждый, кто купит билет на "Лебединое озеро" в кассах Национальной оперы или на сайте K ontramarka.ua, автоматически станет участником розыгрыша и получит шанс выиграть драгоценный браслет от Etoile jewellers.

Это продолжение красивой истории взаимоотношений между Кристиной Шишпор и бутиком-ателье изысканных украшений Etoile jewellers, которая началась с выхода примы в колье за 12 миллионов гривен в легендарном балете "Венский вальс".

ВАЖНО: каждый билет будет пронумерован, поэтому не прощайтесь с ним после спектакля. Победитель розыгрыша сможет забрать свой приз в бутике Etoile jewellers из рук самой Кристины Шишпор!

Кстати, в этот вечер на сцене будет блистать не только знаменитая прима, но и другие звезды балета. На роль злого Ротбарта приглашен премьер Будапештской оперы Евгений Лагунов, известный в балетном мире своей техникой, мастерством и легкостью.

Также в постановке участвует народный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины, приглашенный артист American Ballet Theatre и Wiener Staatsoper (Венской государственной оперы) Денис Недак, который будет танцевать партии принца Зигфрида.

Начало события 25 июня в 19.00 в Национальной опере Украины.

Не пропустите. Возможно, удача улыбнется именно вам!

Условия акции:

Приобретайте билет на спектакль "Лебединое озеро" 25.06 http://bit.ly/2ManbsQ - и вы автоматически становитесь участником розыгрыша изысканного серебряного браслета от ETOILE jewellers.

Приз победителю вручит в салоне ETOILE лично Кристина Шишпор! Условие только одно – билет на балет!

В розыгрыше принимают участие все билеты на спектакль "Лебединое озеро" 25.06, купленные на сайте kontramarka.ua и в кассах Оперного театра.

ВАЖНО! Чтобы получить приз, нужно будет предъявить билет. Так что сохраняйте билеты после спектакля ! Розыгрыш состоится 26.06 с помощью сервиса Random.org. Результаты будут объявлены на страницах в соцсетях Кристины Шишпор.

ВАЖНО! В случае, если победитель не выйдет на связь в течение 5- ти дней или не сможет предъявить свой билет, приз достанется следующему человеку в списке. Вам обязательно повезет!

* Под подарком подразумевается покупка за 1 грн .

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