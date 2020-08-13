ХайЗвучитьУкраїна: в Киеве пройдет концерт классической музыки под открытым небом ко Дню Независимости

Даже в карантинных условиях концерт, который уже стал традицией, состоится 24 августа и пройдет в безопасном формате новой реальности. Заряжен верой в классику и людей команде ВММ, JetSetter.ua и режиссеру Елене Савчук удалось привлечь выдающиеся украинские коллективы и композиторов, чтобы в 19.00 одновременно зазвучала вся Украина!

Уже несколько лет подряд Classic Picnic, инициированный фондом Марии Дидковской "Открытая музыка города", является одним из ключевых инструментов популяризации классической музыки в Украине. Традиционно летом проект собирает тысячи слушателей, любящих классику, и даже скептиков, которых раньше и не догадывались, что этот музыкальный жанр может быть крутым, интересным и захватывающим.

В этом году, несмотря на карантин и его последствия, организаторы решили не отклоняться от своего культурно-образовательного пути и специально ко Дню Независимости Украины придумали новый формат. Так, 24 августа Classic Picnic готовит чрезвычайный и действительно масштабный концерт, который будет доступен одновременно онлайн и офлайн.

"О культуре нужно говорить и продвигать ее в обществе, даже в пандемические времена. Поэтому мы сумели адаптироваться к новой реальности и придумать максимально гибкий формат, что позволит всем желающим насладиться действительно качественной музыкой как под открытым небом, так и дома", – комментирует Мария Дидковская.

Под руководством режиссера Елены Савчук сейчас в разных уголках Украины проходят записи концертов выдающихся музыкальных коллективов, которые будут транслироваться в День Независимости на официальной FaceBook странице Classic Picnic, портале Jetsetter.ua, а также оффлайн – на большом экране в парке Тараса Шевченко (конечно же, на безопасной дистанции и с соблюдением масочного режима).

К инициативе уже присоединились прославленные коллективы из Киева, Харькова, Львова и Одессы. Настоящие виртуозы продемонстрируют вам, как звучат Украине, и, надеемся, попадут в самое сердце. В частности, для вас выступят:

Национальная заслуженная академическая капелла Украины "Думка"

Национальный академический симфонический оркестр Украины

Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко

Львовская национальная филармония

Академический камерный оркестр "Виртуозы Львова"

Национальный одесский филармонический оркестр

"Нам очень важно осуществить этот культурный прорыв, показать широкой аудитории красоту классической музыки и высокий уровень наших коллективов. Именно поэтому я счастлива быть участником процесса и видеть вдохновленные глаза коллег, которые вместе с нами творят "Оду Независимости" с открытым сердцем. Это тяжелые дни съемок под палящим солнцем, море волнений, но это стоит того, чтобы нас услышала вся Украина в важный для нее день ", – поделилась режиссер проекту Елена Савчук

Где: Парк им. Тараса Шевченко

Когда: 24 авг

Начало: 19:00

детали:

Фонд "Открытая Музыка Города" – это фестиваль и одноименный благотворительный фонд Марии Дидковской, целью которого является популяризация классической музыки, повышение музыкального образования граждан и формирования сознательного общества посредством культурных инициатив.