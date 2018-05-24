Самые интересные события этих выходных

В этот уикенд столица взорвется рядом грандиозных событий, которые состоятся в рамках финальных игр Лиги Чемпионов и празднования Дня Киева.Портал ufest.in.ua и obozrevatel. com отобрали самые интересные из них и по доброй традиции составили для вас список, куда пойти в выходные в Киеве.

Ярмарка народного искусства ко Дню Киева

Событие, будет интересным всем ценителям народного искусства и теплой ручной работы. Вашему вниманию представят традиционную одежду и украшения, головные уборы, тканые и вышитые вещи, гончарные изделия, обувь, ковры, изделия из соломы, лозы, детские игрушки, писанки, произведения живописи и множество других вещей, к изготовлению которых подошли с добрым сердцем и душой. А на различных мастер-классах можно будет научиться древним ремеслам и познакомиться с техникой изготовления традиционных музыкальных инструментов, а также ткачеству, гончарству и др.

Когда: 26-27 мая 2018, 11: 00-20: 00.

Где: Киев, ул. Лаврская, 19 Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара"

Сколько: бесплатно.

New Cars Fest 2018

Здесь прекрасно проведут время автолюбители - поклонники новых авто. Гостей ждут новинки мировых автомобильных брендов, тест-драйвы, победители всеукраинского конкурса "Авто года 2018", развлечения для детей, фудкорты и фотозоны. На большом экране можно будет посмотреть трансляцию Гран-При Формулы-1.

Когда: 26 мая 2018, начало в 11:00.

Где: Киев, проспект Академика Глушкова, 1 ВДНХ

Сколько: 100-200 грн.

Big Family Fest в Киеве

Это праздник для всей семьи, где среди огромного количества активностей каждый найдет себе занятие. Мастер-классы на различную тематику, футбольный турнир для самых маленьких, трансляция финала Лиги Чемпионов, выступления звездных лекторов, конкурсы и викторины - словом, все, что нужно для активного семейного отдыха на свежем воздухе.

Когда: 26 мая 2018

Где: Киев, ул. Лаврская, 25 Певческое Поле

Сколько: 299 грн.

"Фестиваль мороженого 2018". Праздник сладостей и развлечений ко Дню Киева

Ко Дню Киева в Украинском доме открывается территория вкуса и позитива. Здесь можно будет попробовать множество вкусов любимого холодного лакомства. Также в программе концерт, конкурсы и викторины, милые фото-зоны, батуты и множество других развлечений.

Когда: 26-27 мая 2018, 11: 00-20: 00.

Где: Киев, ул. Крещатик, 2 Украинский дом

Сколько: бесплатно.

Pirogovo XC Race, Kids Race & Trail Run

Это грандиозный праздник спорта и активного отдыха в живописном месте по новыми интересными трассами Карпатского и Прикарпатского районов Национального музея народной архитектуры и быта Украины. В программе - соревнования по горному велоспорту среди любителей и ветеранов в гонке кросс-кантри, а также трейловий забег для всех желающих на дистанциях 5 км и 10 км. Здоровый и активный отдых - это весело!

Когда: 26 мая 2018, начало в 11:00.

Где: Киев, ул. Академика Тронько Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Сколько: в зависимости от выбранной активности.

Большой концерт ко Дню Киева 2018

Замечательным завершения уикенда станет прогулка в самое сердце столицы. В воскресенье на Майдане Независимости состоится большая концертная программа по случаю празднования Дня Киева и закрытия футбольного турнира Финала Лиги чемпионов УЕФА. В концерте примут участие 3 оркестра и 2 хора, состоится шоу маршевых барабанов и шоу на цимбалах, VJ-шоу и DJ-сеты, вокальные и танцевальные перформансы-флешмобы, а также много неожиданностей и сюрпризов. Кульминацией праздничного действа станет масштабный вокальный флешмоб - исполнение гимна Лиги Чемпионов в сопровождении НАОНИ (Национального академического оркестра народных инструментов Украины).

Когда: 27 Май 2018, 13: 00-21: 00

Где: Киев, Майдан Независимости

Сколько: бесплатно.

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