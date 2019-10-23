31 октября Национальная оперетта ждет ценителей барочной музыки в салоне "Венецианская ночь"

В новом сезоне Национальная оперетта Украины открывает салон барочной музыки "Венецианской ночь". Изысканной публике будет представлена музыка эпохи Барокко, которая прозвучит 31 октября на Малой сцене Театра. Вокальную, танцевальную и инструментальную музыку того времени исполнят лучшие артисты Театра, которые оттачивали мастерство на барочных мастер-классах Австрии и Германии.
Любимые арии и дуэты – истинные шедевры барочной музыки - прозвучат в этот вечер в филигранном исполнении заслуженных артисток Украины Елены Арбузовой и Валерии Тулис.
31 октября у Вас будет возможность окунуться в изящный аристократизм Итальянского барокко. Монтеверди, Вивальди, Каччини, Гастольди - композиторы, известные во всем мире. Их музыка в безупречном исполнении лучших музыкантов подарит вам ощущение легкой радости венецианского карнавала и мечтательной красоты итальянского пейзажа.
Дресс-код: вечерние наряды.
В программе заняты:
з. а. Украины Елена Арбузова
з. а. Украины Валерия Тулис
Максим Коломиец - гобой
Татьяна Мартынюк-Багрий - скрипка
Любовь Титаренко - клавесин
Елена Малиновская - виолончель
Анатолий Воробей - флейта
А также артисты балета - Ксения Некрасова и Дарья Бусько.
Билеты здесь:
Когда: 31 октября и 13 ноября
Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")
Продолжительность: 19:00 - 20:30
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