31 октября Национальная оперетта ждет ценителей барочной музыки в салоне "Венецианская ночь"

В новом сезоне Национальная оперетта Украины открывает салон барочной музыки "Венецианской ночь". Изысканной публике будет представлена ​​музыка эпохи Барокко, которая прозвучит 31 октября на Малой сцене Театра. Вокальную, танцевальную и инструментальную музыку того времени исполнят лучшие артисты Театра, которые оттачивали мастерство на барочных мастер-классах Австрии и Германии.

Любимые арии и дуэты – истинные шедевры барочной музыки - прозвучат в этот вечер в филигранном исполнении заслуженных артисток Украины Елены Арбузовой и Валерии Тулис.

31 октября у Вас будет возможность окунуться в изящный аристократизм Итальянского барокко. Монтеверди, Вивальди, Каччини, Гастольди - композиторы, известные во всем мире. Их музыка в безупречном исполнении лучших музыкантов подарит вам ощущение легкой радости венецианского карнавала и мечтательной красоты итальянского пейзажа.

Дресс-код: вечерние наряды.

В программе заняты:

з. а. Украины Елена Арбузова

з. а. Украины Валерия Тулис

Максим Коломиец - гобой

Татьяна Мартынюк-Багрий - скрипка

Любовь Титаренко - клавесин

Елена Малиновская - виолончель

Анатолий Воробей - флейта

А также артисты балета - Ксения Некрасова и Дарья Бусько.

Билеты здесь:

Когда: 31 октября и 13 ноября

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")

Продолжительность: 19:00 - 20:30

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