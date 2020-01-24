2 февраля на сцене Национальной оперетты состоится легендарная рок-опера "Белая ворона"

В основе сюжета - история жизни Орлеанской Девы или Жанны д’Арк, возглавившей борьбу французского народа во время Столетней войны.

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

Версия от Национальной оперетты – новое, яркое и сильное прочтение уже знакомого по поэме Юрия Рыбчинского сюжета. Это видение настоящего сквозь аллегорическую призму искусства. Честно и откровенно.

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

Над созданием рок-оперы работали такие мастера, как Максим Голенко (режиссер), Максим Булгаков (балетмейстер), Сергей Нестерук (дирижер), Владимир Ковальчук (сценограф), Алена Левченко (художник по костюмам), Александр Корш (аранжировщик) и др.

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

Призыв к миру

– Рок-опера "Белая ворона" – это своего рода призыв к миру. Когда власть любит свой народ, у нее есть перспективы, есть будущее. Ведь народ это голос разума, - считает генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины,н. а. Украины Богдан Струтинский. - Темы, затронутые в постановке, актуальны всегда. Это предательство, выбор, любовь к народу и то, как государство поступает со своими героями.

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

О нашем времени

По словам автора и драматурга Юрия Рыбчинского, матрица, которая была создана им в пьесе "Белая ворона" в далеком 1989 году, гораздо созвучнее сейчас, теперешнему времени, чем тогда.

– Я благодарен Национальной оперетте за то, что она взялась за эту непростую работу, - говорит Юрий Рыбчинский.

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

А композитор Геннадий Татарченко добавляет, что счастлив услышать свою музыку в исполнении профессиональных артистов музыкального Театра такого высокого уровня.

Динамика в статике

Для работы над сценографическим решением спектакля был приглашен советский, украинский и одновременно канадский художник, живописец и педагог Владимир Ковальчук. По словам Владимира, главный принцип его работы: "динамика в статике".

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

- Очень рад, что мы привлекли к работе над "Белой вороной" Владимира Ковальчука. Он внес невероятно мощное движение в этот проект. Мы смогли на него посмотреть под другим углом. Для меня это было важно, полезно и интересно, - замечает режиссер-постановщик Максим Голенко. – Многое вещи удались визуально. Очень силен сатирически социальный пласт. Мы это сделали!

Главный персонаж - народ

- Это не дивертисмент. Балет здесь полноценный ключевой персонаж - Народ во всех его ипостасях. Моей первоочередной задачей было создание определенного эмоционального состояния, конструирование непростого пути от эмоции к мысли. Это такая определенная брехтовская форма, которую нужно прочувствовать и в этом правильно существовать. И балет с этим блестяще справился, - отмечает балетмейстер-постановщик спектакля Максим Булгаков.

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

"Рок-опера Геннадия Татарченко и Юрия Рыбчинского "Белая ворона" — настоящий театральный хит, по праву заслуживший отдельной страницы в истории украинского театра", - пишет для газеты "День" Людмила Олтаржевская.

Актуальность постановки трудно переоценить. Борьба за свободу, преданность своему королю, бескомпромиссность, внутренняя чистота и самоотверженность… на фоне проблемы выбора, предательства и личной драмы.

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

Когда: 02 февраля

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Продолжительность: 19:00-21:10

Онлайн билеты ТУТ:

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

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